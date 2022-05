Il testamento di Charlie Watts vale 30 milioni di sterline, il batterista dei Rolling Stones ha lasciato tutto alla moglie

Con Charlie Watts se ne va una leggenda della musica. "Finisce un'era" scrivono tante star sui social network salutando lo storico batterista dei Rolling Stones. "Era il batterista per eccellenza" le parole di Elton John su Instagram. "Ha avuto una vita incredibile, è entrato a far parte di una delle più grandi rock band di sempre per onorare il mondo e il suo contributo non sarà mai dimenticato" commenta Skin. E poi Carla Bruni, Ringo Starr, Ligabue, Francesco Renga. Fino al videomessaggio condiviso su Facebook da Paul McCartney: "Era un ragazzo adorabile".