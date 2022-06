Vasco Rossi chiude un tour da record da 700mila presenze e... non finisce qui

Una straordinaria cavalcata su e giù per l'Italia attraverso 11 date tutte sold out per un totale di 700mila spettatori . Emozioni che chi non c'era potrà scoprire (e chi c'era potrà rivivere) grazie al film " Vasco Live 2022 " che riprende il concerto di Roma al Circo Massimo e uscirà il prossimo inverno. "Finalmente!! La parola di questo momento è finalmente! - dice Vasco in un comunicato -. Finalmente abbiamo ricominciato a fare i concerti ! Finalmente E ritornata La musica dal vivo !! Finalmente abbiamo portato un po’ di gioia in questo mondo pieno di problemi".

Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti in prima linea per i bambini malati: disegna un fumetto per Casa Oz di Torino

"Sono molto felice di questo tour che ho sognato per due lunghissimi e duri anni - prosegue -. Sono felice di aver finalmente potuto cantare in pubblico le mie ultime canzoni. Sono felice di averli incontrati, guardati negli occhi e incoraggiati. Mi sono mancati molto, è stato uno straordinario bagno di folla di cui avevamo proprio bisogno. Non sempre è stato facile, soprattutto con il covid che gira molto ancora. Abbiamo fatto di tutto per non saltare una data. E ce l’abbiamo fatta. Siamo qui... pieni di guai ma... finalmente insieme a fare del rock. Li abbraccerei e bacerei tutti e 700mila, a uno a uno. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo grandioso spettacolo… Dai miei straordinari musicisti fino all’ultimo dei tecnici ! Viva il rock W la musica Viva la vita!".

Dopo

Trento

Milano

Imola

Firenze

Napoli

Roma

Messina

Bari

Ancona

Torino

, con la carica dei 120mila fan per l'evento che ha dato il calcio di inizio alla stagione estiva dei concerti, ci sono stateall’ippodromo in 81mila, il ritorno acon 86.000cuori. A, la Visarno Arena stracolma con i 65mila, a, straordinario il Maradona Stadium con i 45mila tifosi. E poi, al Circo Massimo per 140mila entusiasti per due sere consecutive nell’arena dei gladiatori, in una cornice unica al mondo. Che dire dicon il suo record regionale dei 41mila. Il calore della Puglia creativa ain 50mila, adil concerto inizia al calare del sole, un tramonto spettacolare avvolge lo stadio straripante di adrenalina, in 33mila. Per chiudere aall’Olimpico, il 30 giugno, sold out per 40,mila.