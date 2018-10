Movement Torino Music Festival, due giorni di musica elettronica internazionale

Dopo il grande successo di Kappa FuturFestival (oltre 50.000 presenze da 87 paesi diversi), torna il festival torinese, secondo appuntamento targato Movement Entertainment. Movement si distingue dal 2010 come il più partecipato format autunnale d’Italia e tra i “7 World best" di ottobre secondo Resident Advisor.



Venerdì 28 settembre la due giorni di musica sarà inaugurata da Sound Journey, una speciale preview all'Aeroporto di Torino, con il live di SJØ, la formazione guidata dal musicista e compositore Ivan Bert che coinvolgerà il pubblico in attesa del decollo.



Oltre a radunare alcuni performer dell’elettronica contemporanea, proporrà al Politecnico di Torino "Politechno", due seminari dedicati agli aspetti tecnici, organizzativi e culturali della filiera musicale. Nella line up on mancano come da tradizione i grandissimi nomi da dancefloor: Joseph Capriati, Solomun, The Martinez Brothers, Ilario Alicante, oltre a veri “padri fondatori” della techno, Derrick May e i leggendari Underground Resistance. La novità di quest'anno è un focus sulle esibizioni live: Jon Hopkins e KiNK sono fra i più grandi performer dal vivo della musica elettronica contemporanea, per non parlare di Cosmo, che per suo espresso volere chiude con la data di Movement un anno di crescita vertiginosa. Da segnalare anche la presenza femminile nella techno e house odierne: Nina Kraviz, Amelie Lens, Ellen Allien, Charlotte De Witte, sono infatti a pieno titolo fra gli headliner del festival.



Questa il programma completo:

VENERDI' 12 OTTOBRE

Amelie Lens | Charlotte De Witte | Ellen Allien | Francesco Tristano (live) | Joseph Capriati | Nina Kraviz | Solomun | Waajeed (live)



SABATO 13 OTTOBRE

Cosmo (live) | Derrick May | DJ Bone | Ilario Alicante | Jon Hopkins (live) | KiNK (live) | Levon Vincent | Lone (live) | The Martinez Brothers | Underground Resistance