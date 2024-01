Carolina Benvenga al cinema con un Pigiama Party dello Zecchino d'Oro

Nel film per bambini diretto da Francesco Di Giorgio, con soggetto e sceneggiatura di Tommaso Di Giulio e Angela Senatore, si canta e si balla baby dance con Carolina Benvenga , i successi dello Zecchino d'Oro ("Il Caffè della Peppina", "Il Coccodrillo come fa?", "Mister Spazzolino", "Il Gatto Puzzolone" e tanti altri) e l'anisello Nunù.

Carolina Benvenga, amatissima attrice e volto della tv dei ragazzi, negli ultimi anni è diventata un vero fenomeno del web con oltre 1 miliardo di visualizzazioni sul suo canale youtube. A Tgcom24 ha raccontato questo nuovo progetto cinematografico pronto a portare allegria, e in cui celebrare i valori dell’amicizia, dell’inclusione e della diversità, spiegati ai bimbi senza retorica e con il loro linguaggio spontaneo e diretto.

Raccontaci come è nato questo film?

Nasce da un'idea dello Zecchino d'Oro a cui mi hanno chiesto di prendervi parte, per continuare i nostri rapporti che ci legano da anni in ambito kids. E' un progetto a cui ho partecipato molto volentieri. Abbiamo creato questo piccolo pigiama party per i bambini che per la prima volta va al cinema.

Oltre a te chi sono i protagonisti in scena?

In carne e ossa ci sono io e dei bimbi dolcissimi e simpaticissimi che fanno parte di una scuola di Bologna. Poi ci sono Nunù, che è la mascotte ufficiale dello Zecchino d'Oro, e una sorpresa: Macchia, la mascotte panda delle canzoni dello Zecchino.

Cosa si sviluppa il film?

E' un vero e proprio pigiama party che io organizzo insieme a Nunù, ai bambini e a quelli che ci guardano. E poi c'è Macchia che non riesce a integrarsi bene, come succede a volte a quei bambini che poi diventano dispettosi e capricciosi. Ma poi con l'amore, l'affetto e la condivisione riuscirà a integrarsi e a divertirsi insieme a noi.

Quali canzoni dello Zecchino D'oro ci saranno?

Ci saranno molte canzoni. Poco meno di una quindicina. Ci saranno alcune delle hit senza tempo e conosciutissime e molte della nuove canzoni dell'ultimo disco dello Zecchino D'Oro.

Come si è sviluppata la tua collaborazione con Zecchino d'oro

Abbiamo instaurato un ottimo rapporto già da anni. Ho condotto per loro diversi speciali, come quelli della Festa della Mamma, del Papà, dei Nonni, di Natale e Halloween. Poi ho condotto anche lo Zecchino d'Oro. La nostra collaborzione decennale spero andrà avanti anche oltre questo film.



Sei stata in tour nei teatri di tutta Italia con lo spettacolo natalizio “Un Natale Favoloso… a Teatro”. Com'è stato?

E' stata una bella esperienza. E per il secondo anno. Un tour soddisfacente quasi sempre sold out e con doppia replica. Con 19 date e città diverse che tra l'altro con una bambina di sei mesi con me. Faticoso ma molto soddisfacente. La storia natalizia alla base dello spettacolo l'avevo scritta io anni e poi l'abbiamo portata a teatro.



Hai esordito in un film di Kiarostami. Come hai iniziato la carriera sul set e poi come hai scelto nel mondo dei bambini?

La carriera è iniziata tra provini e casting e l'obiettivo era la televisione. La mia prima esperienza è stata una pellicola d'autore, una trilogia in un unico film di Ken Loach, Abbas Kiarostami ed Ermanno Olmi. Io ero nella parte di Kiarostami. Era una parte piccolina e io avevo 12 anni. Era tutto nuovo ed entusiasmate. Ho proseguito poi con tante fiction e serie tv come "La luna e il lago", "Io e mamma", "Zodiaco", "I liceali", "Anna e i cinque". Poi verso i 22 anni ho cercato un format da condurre. Nasceva in quel momento la Posta di YoYo. L'abbiamo costruito e sono 12 anni che lo portiamo avanti e da lì sono entrata nel mondo dei bambini. Parallelamente ho ricevuto altre proposte, una tra queste la collaborazione con Sony Music da cui è scaturita una canzone che è diventata un disco e che poi sono diventati quattro. E un canale YouTube da 1 miliardo di visualizzazioni.

