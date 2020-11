La settimana delle stelle

Una settimana all’insegna delle mamme vip. Da chi è stata contagiata dal Covid e guarita come Melissa Satta a chi si rilassa nel tempo libero con i figli, come Veronica Maya, Cristina Marino o Benedetta Parodi, passando per chi va al parco a giocare come Belen con Santiago e chi festeggia il compleanno della sua bambina come Costanza Caracciolo, guarda cos’hanno fatto le belle dello showbiz…