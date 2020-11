Sfilano i reali di Monaco: da Carolina con i capelli bianchi ai gemelli di Charlene

Per la sfilata reale per la festa nazionale del Principato di Monaco c’erano proprio tutti. Carolina di Monaco elegante e seria con la sua nuova chioma grigia, che mostrava orgogliosa con un cerchietto in testa. Perfetta e impeccabile, Charlene Wittstock, consorte del principe Alberto, teneva per mano i gemellini Gabrielle e Jacques che ha fatto il saluto militare. Biondini e ineccepibili i figli di Andrea e Beatrice Borromeo. In nero tutta la famiglia Grimaldi per rispetto per le vittime del Covid.

Mascherine ben calate sul volto, outfit sobrio e scuro, l’intera famiglia ha sfilato per l’evento istituzionale a Montecarlo. Unica assente Charlotte Casiraghi che da qualche tempo non partecipa agli appuntamenti mondani di famiglia. Cerchietto nero in testa per Carolina di Monaco e le nuore Beatrice Borromeo e Tatiana Santodomingo. La 63enne monegasca non ha però nascosto i capelli bianchi optando per una nuova capigliatura che mette in mostra i segni dell’età con grande eleganza ed orgoglio. I fili d’argento che facevano capolino sulle tempie di Carolina sono sembrati un grande segno di consapevolezza e bellezza.

A catturare l’attenzione, in un’atmosfera sobria e sicuramente meno pomposa del solito, ci hanno pensato i gemellini di Alberto e Charlene: i piccoli Gabrielle e Jacques. In particolare, il figlio maschio del principe ha regalato smorfie buffe e, vestito con la divisa, un saluto militare copiato dal padre. La bimba invece ha cambiato look con un taglio di capelli simile alla mamma. Sotto i riflettori anche i figli di Andrea Casiraghi e Beatrice Borromeo, Stefano e Francesco di 4 e 2 anni: due volti angelici, dai capelli dorati e dal look impeccabile.

