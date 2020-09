Pauline Ducret illumina lo Yacht Club di Monaco con mamma Stephanie e la sorella Camille

Pauline Ducret, figlia della principessa Stephanie Grimaldi di Monaco e Daniel Ducret, in versione stilista allo Yacht Club del Principato presenta la sua moda ecosostenibile e unisex. Sceglie il giallo per attirare i flash dei fotografi, poi la sua bellezza e il suo fascino, ereditato dalla madre, illuminano il porto della città. Insieme a lei mamma Stephanie e la sorella Camille Gottlieb, 22 anni, avuta da Stephanie con l’ex guardia del corpo Jean-Raymond Gottlieb.

Camille è già stata definita la copia di nonna Grace Kelly per il suo irresistibile broncio che sfoggia in molti scatti. Pauline, 26 anni, e mamma Stephanie, 55, si somigliano moltissimo tanto che alcuni le definiscono “quasi sorelle”. Lineamenti simili, stesso sorriso, identica acconciatura le due hanno entrambe la passione per la moda. Pauline ha studiato a New York e al suo rientro è nata l’idea di una linea tutta sua. Anche la madre da giovane si era cimentata con i costumi da bagno.

Lçeggi anche>Pauline Ducret, sui social scandalizza il Principato

Alla presentazione allo Yacht Club Stephanie si è presentata in jeans, maglietta bianca, sneakers e un impermeabile di raso: elegante, semplice e molto orgogliosa di avere al suo fianco le figlie più che ad una parata ufficiale. Stephanie è anche fonte di ispirazione per Pauline che ha rivelato: "Il mio è un marchio moderno e indossabile dalle persone che non vogliono preoccuparsi delle norme sociali e unisex, quando si tratta di abbigliamento”. Insomma, una filosofia fuori dagli schemi proprio come è sempre stato per la mamma.

