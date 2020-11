Gianluca Vacchi si lancia nel primo balletto social con Blu Jerusalema

Prima o poi sarebbe arrivato, era solo questione di tempo. Gianluca Vacchi non ha fatto aspettare troppo i suoi follwer e, poco più di tre settimane dopo la nascita della sua primogenita, è arrivato il siparietto social. "A spasso con Blu Jerusalema abbiamo fatto il nostro primo balletto" ha scritto l'imprenditore, postando un video in cui spinge la carrozzina e accenna passi di danza.

Gianluca approfitta delle belle giornate autunnali per portare a spasso la piccolina nel parco della sua megavilla, con i suoi amati cani che gli scodinzolano intorno. L'occasione è ghiotta per uno dei suoi celebri balletti e così, sulle note di "Viva La Swing" si lancia in qualche passo di danza, poi manda baci a Blu Jerusalema, beata a bordo della carrozzina. "Vita mia" è il commento di mamma Sharon Fonseca, pazza del suo compagno e della loro bimba.

Gli stacchetti divertenti hanno reso celebre Vacchi sui social e lui non rinuncia mai a pubblicarli. Sullo yacht, a bordo piscina, in salotto e persino in auto: ogni location è quella giusta per scatenarsi a ritmo di musica e far divertire i follower con le sue movenze. Anche dalla sala parto ha ingannato l'attesa lanciandosi in un ballo insieme a Sharon. La paternità ha dato nuovi spunti al suo estro e gli ultimi video sono tutti dedicati alla piccolina. Di certo ben presto sarà lei la protagonista assoluta dello show.

