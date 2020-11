Gianluca Vacchi porta a casa la figlia, che sorpresa da favola!

La nascita di Blu Jerusalema ha riempito di gioia il cuore di Gianluca Vacchi , che ha deciso di dimostrarle a modo suo tutto il suo amore. Le mezze misure proprio non gli piacciono, quindi per il ritorno a casa dalla clinica della sua compagna Sharon Fonseca con la loro primogenita, ha pensato a un'accoglienza grandiosa. Un fiocco rosa gigante le attendeva al cancello, il viale d'accesso alla villa era costellato di palloncini e statue a forma di animale, tutto total pink. Un benvenuto da favola per le donne più importanti della sua vita.

"Benvenuta a casa principessa", ha scritto Vacchi su Instagram condividendo il video dell'arrivo con Sharon e la bambina. In auto la sua compagna resta a bocca aperta ed è sull'orlo delle lacrime mentre guarda la sorpresa che l'imprenditore le ha riservato. Lungo il viale e sul prato erano disposti tanti orsetti di peluche e poi statue a forma di fiori, elefanti e giraffe. All'ingresso il personale di servizio ha riservato a mamma e figlia un'accoglienza degna di una regina. Ma non è tutto. All'interno della dimora c'era un tavolo imbandito con ogni leccornia possibile: dalle cup cake ai donuts glassati, dai confetti alle torte a più piani.

Gianluca era emozionatissimo mentre entrava per la prima volta in casa con la bambina, e Sharon non era da meno. Postando il video ha scritto: "Abbiamo ricevuto un caloroso benvenuto a casa. Piccola mia, hai riempito i nostri cuori e le nostre anime con la tua luce". Anche i follower sono rimasti stupiti dalla sorpresa pensata da Vacchi per le sue donne. Flavio Briatore ha scritto: "Bravo Gian, fantastico" e Roberto Cavalli ha commentato: "Assurdo, complimenti per la creatività che non manca mai". E questo è solo l'inizio...

