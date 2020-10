Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca in sala parto non rinunciano ai balletti

In sala parto con Sharon Fonseca, Gianluca Vacchi non sta più nella pelle all'idea di abbracciare la sua primogenita. Nonostante l'emozione del momento non rinuncia a uno dei suoi celebri balletti da condividere con i follower. In pigiama, vestaglia e ciabatte in sala parto si lancia in una coreografia con la sua compagna che sta per partorire, coinvolgendo anche l'infermiera.