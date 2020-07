Vacchi organizza un "safari" social nella sua villa extra lusso

Gianluca Vacchi ha aperto le porte della sua lussuosa dimora ai follower, per un tour guidato a cinque stelle tra saloni, salotti, sale da pranzo e camere da letto degne di un re. A dare carattere agli ambienti pezzi unici e sopra le righe, in linea con la personalità del padrone di casa: dagli arredi in stile safari all'omaggio ai guerrieri, passando per i giganteschi autoritratti sparsi ovunque.

La stanza dei guerrieri - "Oggi voglio mostrarvi parte della mia casa. Grazie a tutti quelli che mi sono sempre stati vicini, leggo sempre tutti i vostri messaggi", scrive Vacchi a margine del video in cui si avventura saltellando tra le stanze della villa. Un copricapo indiano, un'armatura orientale e una statua di Batman presidiano la stanza dei guerrieri, mentre su una parete blu sono allineate centinaia di farfalle.

Safari tra leoni e giraffe - Si passa poi in un salotto in stile safari, con le teste di animali esotici che spuntano dai muri. A impreziosire l'arredamento stampe, soprammobili e statue di belve feroci. E se qualcuno avesse qualche dubbio sull'identità del padrone di casa basta dare un'occhiata in giro: gli autoritratti di Vacchi (in vari stili) non mancano di certo.

Un'ultima occhiata all'enorme parco che circonda la casa e poi dritti in camera da letto per riposarsi un po' dopo la lunga camminata. Ora che la compagna Sharon è in dolce attesa, però, Gianluca farebbe meglio a riservare un'ala della sua dimora anche a una nursery all'altezza...

