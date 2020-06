Incorreggibile Gianluca Vacchi, la conference call è in giacca e... mutande

"Prima mi dedicavo sempre agli affari: avvocati, banche… Le riunioni erano la mia vita. Fino a quando un giorno ho deciso di cambiare", ha raccontato Gianluca Vacchi al settimanale Chi ma, a quanto pare, non è cambiato poi molto. Tra pochi mesi sarà padre del suo primo figlio (la compagna Sharon Fonseca è in dolce attesa), ma non rinuncia al suo animo da incorreggibile Peter Pan. Anche nei momenti più seri tira fuori il suo animo giocoso e partecipa a un'importante conference call in giacca, cravatta e... mutande. Finito il lavoro, inizia il divertimento: via con un balletto social acchiappa click.