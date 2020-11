Gianluca Vacchi papà senza limiti, ecco tutte le sue “pazzie d’amore” Tgcom24 1 di 37 Instagram 2 di 37 Instagram 3 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 10 di 37 Instagram 11 di 37 Instagram 12 di 37 Instagram 13 di 37 Instagram 14 di 37 Instagram 15 di 37 Instagram 16 di 37 Instagram 17 di 37 Instagram 18 di 37 Instagram 19 di 37 Instagram 20 di 37 Instagram 21 di 37 Instagram 22 di 37 Instagram 23 di 37 Instagram 24 di 37 Instagram 25 di 37 Instagram 26 di 37 Instagram 27 di 37 Instagram 28 di 37 Instagram 29 di 37 Instagram 30 di 37 Instagram 31 di 37 Instagram 32 di 37 Instagram 33 di 37 Instagram 34 di 37 Instagram 35 di 37 Instagram 36 di 37 Instagram 37 di 37 leggi dopo slideshow ingrandisci

Gianluca Vacchi ha abituato i suoi follower a balletti smisurati a bordo piscina, in casa, sulla neve, in moto, in auto, in aereo o sullo yacht. Mezzo nudo, tatuato e sempre in posa il manager ha regalato siparietti da milioni di click facendo di ogni jingle un’occasione per divertirsi e divertire. La sua compagna non si è mai tirata indietro accompagnandolo in ogni coreografia. Persino in sala parto Vacchi non ha saputo resistere coinvolgendo non solo Sharon Fonseca in procinto di partorire, ma anche l’infermiera che la assisteva. Sicuramente l’atmosfera in cui è nata Blu Jerusalema sarà stata piacevole, distesa, felice e… musicale.

E poi ci sono le imprese di Vacchi. Le scorribande in monopattino elettrico per l’appartamento di Miami o per la grande villa italiana, i giochi con i cani, la palestra senza limiti o le ricchezze esibite ad ogni siparietto. Tutto molto divertente e mai ostentato, per un personaggio che sa conquistare il cuore dei suoi fan. Con l’arrivo della sua primogenita non poteva evitare azioni “esagerate” nello stile Vacchi. E così per annunciare che sarebbe nata una bimba ha preso un elicottero e ha riempito il giardino di palloncini rosa. E per il suo arrivo a casa ha addobbato la villa con orsetti di peluche, fiocchi rosa, palloncini in un’atmosfera da favola. Esagera e commuove. Persino i suoi domestici piangono davanti al suo amore smisurato e i follower lo inondano di like.

