Le vip in relax con i figli nel tempo libero, mamma che belle

Domenica di dolcezza per Benedetta Parodi che cucina insieme al figlio Diego. Veronica Maya si allena online perché con tre figli in giro non vuole perdersi nemmeno un bacio dei suoi bambini. Youma Diakité diventata mamma da poco preferisce un giretto per la città con la carrozzina. Monica Leofreddi si lascia coccolare dai suoi ragazzi in giardino. Chiara Ferragni si concede una passeggiatina sotto casa con Leone e Cristina Marino si dedica alle pappe con la piccola Nina Speranza. Guarda cosa fanno le vip nel tempo libero…

Le vip in relax con i figli nel weekend, mamma che belle Tgcom24 1 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Anche per i bambini è un grande sacrificio stare a scuola sempre con la mascherina, senza assembramenti, togliendo la mascherina solo per le foto, l’aria, i colori della campagna romana sono stati rigeneranti” scrive Monica Leofreddi sotto il sole della Capitale seduta in un prato con i suoi figli. “Ai nostri figli regaliamo sempre colori... nonostante tutto quello che accade intorno a noi” aggiunge Bianca Guaccero che ha festeggiato i 6 anni della sua bimba riempiendola di coccole e attenzioni come si merita una vera principessa. “Il mio tutto” è la didascalia di Costanza Caracciolo alla foto che la ritrae in salotto con Stella che le si appende sulle spalle e Isabel tra le braccia.

Michela Quattrociocche, invece, approfitta di un pomeriggio in casa con le figlie per mettersi al pc e preparare la lista per Babbo Natale: “Chi ha due bimbe piccole come me, sa bene che il countdown al Natale inizia con mooolto anticipo e, di conseguenza, neanche il tempo di girare il calendario su dicembre, che ci ritroviamo con già 3 versioni diverse della letterina a Babbo Natale. Quest’anno, ne abbiamo fatta anche una virtuale…”.

Ti potrebbe interessare: