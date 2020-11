Nuova ecografia per Chiara Ferragni: ecco come cresce la principessa

Una gravidanza vissuta sui social step by step. Non solo il pancione che lievita e le forme materne che cambiano in bella mostra, ma anche le immagini della piccola principessa che cresce dentro la pancia di Chiara Ferragni. Per l’influencer e il marito non ci sono segreti con i fan e così l’appuntamento con l’ecografia va in onda su Instagram. “Ma che bellaaa” dice Fedez emozionato.

Baby Leone è pronto ad accogliere la sorellina: ogni giorno accarezza il pancino di mamma Chiara e lo riempie di baci. La influencer si fotografa allo specchio condividendo orgogliosa i cambiamenti del suo fisico. Il ventre si arrotonda e avvolto negli abiti stilosi della Ferragni incanta. Fedez è orgoglioso della sua famiglia e posta siparietti quotidiani con il suo primogenito e si emoziona davanti alle immagini della sua principessa. “Aspettando te” scrive con un cuoricino nella didascalia delle foto dal ginecologo e del video in cui appare la piccolina dentro la pancia. Il rapper scherzosamente l’ha appellata “Gennara”, proprio come chiamava Leone “raviolo”. La influencer non ci sta e ride chiedendo al marito di non indicarla così. E chissà quale sarà il nome prescelto dalla coppia per la piccolina.

Non tutti i follower condividono la gioia della cicogna e qualcuno fa polemica sottolineando che solo Fedez riesce a partecipare alla visita della moglie mentre per altri papà l’accesso allo studio medico è negato. E poi chi critica il fatto che la coppia pubblichi momenti intimi.

Del resto, i Ferragnez sempre così esposti, sono altrettanto abituati alle polemiche. Di poche ore fa è quella che riguarda Chiara e la sua rappresentazione nel presepe di Pontedera. Dopo l’accostamento con la “Venere” di Botticelli e alla “Madonna con bambino” di Salvi, l’immagine della Ferragni viene utilizzata per impersonare la Madonna nel presepe di un comune toscano e scoppia il caos. Lei non commenta, la diocesi nemmeno, ma l’artista spiega il suo gesto: “Chiara Ferragni manda messaggi positivi, volevo raffigurare questo”. La polemica non si placa…

