Georgina Rodriguez organizza una notte in tenda: ecco il party per Alana

Con qualche giorno di anticipo sulla ricorrenza, Georgina Rodriguez ha voluto stupire la sua piccola Alana con una festa di compleanno speciale insieme ai fratelli e alla sorella. Per l'ultima dei quattro figli di Cristiano Ronaldo , la mamma ha pensato a una serata da sogno: tutti accampati con le tende in salotto tra lucette e palloncini rosa.

La piccola Alana non sta nella pelle dalla contentezza, e anche sua sorella Eva è tutta presa ad osservare ogni dettaglio, bellissima con una gonnellina di tulle e il ciuccio in bocca. Georgina ha pensato proprio a tutto per i due anni di sua figlia: dolcetti, palloncini, cuscini e lampade rendono speciale il salotto di casa. I più piccoli passeranno la notte in tenda, quelle per le femminucce sono in stile principessa, per Mateo invece ha scelto uno stile da giovane esploratore. Niente teepee per Cristiano Jr che ha già 10 anni e ormai è "grande". Il fratellone però si mette lo stesso in posa per la foto di gruppo.

Grande assente ai festeggiamenti casalinghi è Ronaldo, impegnato con la nazionale portoghese e per questo lontano da Torino. Poco male: sicuramente saprà far sentite la sua vicinanza alla sua famiglia che ama tanto, e per spegnare le candeline tutti insieme troveranno sicuramente un altro momento...

