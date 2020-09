Ronaldo si rilassa in pigiama, ma Georgina in bikini manda in tilt tutti

Impeccabile come il suo compagno, Georgina Rodriguez è uno schianto in bikini tigrato. Se Cristiano Ronaldo ha ripreso gli impegni con la squadra, la modella non è certo rimasta indietro e si divide tra un backstage e l’altro. E se il calciatore posta scatti rilassanti in pigiama dallo yacht, lei replica con immagini ad alto tasso erotico in cui mezza nuda mostra le sue forme prorompenti mandando in tilt il web.