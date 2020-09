Paletta e secchiello, ecco Ronaldo in spiaggia con la famiglia

A vederli così nell'ultimo scatto social delle vacanze, sembrano proprio una famiglia qualunque: Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo in spiaggia con i quattro figli, ben attrezzati con paletta e secchiello. Curve morbide in bikini per lei, muscoli abbronzatissimi per lui, e i quattro piccolini pronti a lanciarsi nelle loro avventure sulla sabbia, sempre mano nella mano e super affiatati.

Georgina indossa un costume due pezzi blu che enfatizza il suo fisico da pin up mentre guarda verso il mare aperto. Cristiano sorride felice all'obiettivo, orgoglioso della sua bellissima famiglia. Insieme a loro ci sono i piccoli Eva, Alana e Mateo incantati dall'acqua che gli sfiora i piedini, mentre Cristiano Junior, ormai già un piccolo ometto posa sicuro e impettito per la foto ricordo, con la spiaggia deserta sullo sfondo. "Per mano, con molti sogni da realizzare", ha scritto la modella a commento dello scatto di fine estate, l'ultimo prima che Ronaldo partisse per il ritiro con la Juve.

Tutti insieme hanno trascorso un'estate da sogno, a zonzo per il Mediterraneo sullo yacht. Georgina si godeva il relax in mare aperto da sola con i bambini, mentre Ronaldo li raggiungeva in ogni momento libero. Durante la pausa dalle partite, il calciatore ha tolto la maglia bianconera e indossato il costume per godersi un'estate al largo con la compagna e i piccoli di casa. Divertente e giocoso con i bambini, innamorato e appassionato con la Rodriguez: l'estate per lui è già finita ma se l'è goduta al massimo...

