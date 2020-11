Costanza Caracciolo in festa per i due anni della figlia Stella

Costanza Caracciolo ha pensato proprio a tutto per rendere speciale il secondo compleanno della sua primogenita, Stella . La ex velina si è rimboccata le maniche e ha decorato casa con palloncini colorati e festoni per regalare alla sua bimba una giornata magica con una festicciola in famiglia, senza invitati ma con tanto amore.

Gli addobbi sono stati acquistati su un sito di e-commerce e posizionati dalla stessa Costanza. "Come li ho attaccati? Un po' di biadesivo, scotch e poi mi sono aiutata con dei fili. Insomma tutto un po' in bilico a dire il vero!" ha confessato nelle storie di Instagram. Sono bastati pochi accessori, un po' di fantasia e tanto impegno per creare un'atmosfera fiabesca, perfetta per lasciare Stella, in versione principessina con il vestitino di tulle. a bocca aperta.

Nono sono mancati i dolcetti sfiziosi decorati con le tonalità del rosa, e nemmeno i regali per la piccola festeggiata. "Auguri principessa nostra! Ti amiamo tanto" è la dedica della Caracciolo che condivide su Instagram le foto della giornata. Per lei e per la sua bimba sono arrivati gli auguri delle amiche vip, da Juliana Moreira a Elena Barolo, Marica Pellegrinelli, Benedetta Mazza e Flavia Pennetta. "Game over", ha scritto Costanza sfinita nelle storie a fine giornata. Sarà stato faticoso gestire tutto, ma di sicuro ne è valsa la pena...

