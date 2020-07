Costanza Caracciolo, seno in fuga al mare con le bimbe

“Non sono solo la moglie di Bobo Vieri!”. Costanza Caracciolo è in vacanza sulla riviera romagnola insieme al marito Christian Vieri e alle figlie Stella e Isabel. Gli scatti del settimanale Nuovo la mostrano in spiaggia impegnata con la primogenita. Prende in braccio la bimba oppure la tiene per mano e tra un gioco e l’altro le sfugge pure un capezzolo che finisce nel mirino dei flash.

Influencer e showgirl non ci sta a farsi considerare solo la moglie dell’ex calciatore e in una storia spiega: “Diciamo che ho iniziato a lavorare nel 2008 con uno dei programmi più seguiti in Italia… Striscia la Notizia… Ho continuato a lavorare in tv alternando piccole/medie e grandi presenze negli anni a seguire… Ho fatto due bellissime esperienza teatrali con il maestro Lello Arena… Parallelamente sono stata testimonial di vari brand, collaborando anche in prima linea con alcune aziende… Lavoro con i social network avendo anche un discreto seguito grazie a chi mi segue con dedizione e amore da anni… Negli ultimi 2/3 anni sto insieme a mio marito, abbiamo due bimbe meravigliose e sicuramente lui è molto, ma molto più popolare di me… Ma credo che oltre ad essere la moglie di Bobo Vieri sono sempre Costanza Caracciolo e chi mi conosce lo sa bene”.

