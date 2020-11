I Ferragnez conquistano l'Ambrogino d'oro

Leggi anche>

Coronavirus, Conte chiede aiuto a Chiara Ferragni e Fedez per sensibilizzare la popolazione all'uso della mascherina

A decidere di assegnare l'onorificenza è stata l'apposita commissione del Comune di Milano, che comprende alcuni consiglieri e il presidente del Consiglio comunale, che si è riunita oggi. La proposta di assegnare l'Ambrogino d'oro ai Ferragnez il 7 dicembre in occasione della festa di Sant'Ambrogio come da tradizione, è arrivata da Forza Italia, dal consigliere Alessandro De Chirico.

Da Concato a Escobar, ecco tutti gli Ambrogini - A fare compagnia alla coppia più social d'Italia tanti esponenti illustri. Tra questi Giorgio Vittadini, professore ordinario di Statistica metodologica all'Università degli Studi di Milano Bicocca, fondatore e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, il cantautore Fabio Concato, l'ex direttore del Piccolo Teatro di Milano, Sergio Escobar, per Claudio Trotta, promoter di concerti, per il velista Ambrogio Beccaria e per Cosima Buccoliero, direttrice del carcere di Bollate.



La cerimonia quest'anno a causa del Covid si svolgerà in versione ridotta. Riceveranno invece gli attestati, per citarne solo alcuni, il blog di architettura Urban File, Milano aiuta, il Centro Ippico Lombardo, il terzo reparto mobile della Polizia di Stato, il progetto Dama dell'Ospedale San Paolo.

