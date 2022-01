La luce della Groenlandia esalta Cupra Formentor e-Hybrid

Che ci fa una Cupra Formentor e-Hybrid in Groenlandia ? Semplice, un book fotografico, firmato da uno dei fotoreporter più bravi al mondo, Paolo Pellegrin della celebre agenzia Magnum Photos . Obiettivo, rappresentare l’interazione tra automobile e i paesaggi estremi della natura groenlandese, la cui superficie di oltre due milioni di chilometri quadrati è per quasi l’80% ricoperta da ghiacci.

Il progetto artistico si chiama #DriveTheChange e si deve alla collaborazione fra Cupra, brand nato da una costola di Seat, e appunto la Magnum Photos. Pellegrin ha così fotografato il Suv sportivo ibrido ricaricabile nello scenario fantastico di questʼisola artica, la più grande al mondo, sfruttando la meraviglia delle 20 ore di luce che la Groenlandia regala in alcuni mesi dellʼanno, dove la temperatura massima non supera mai i 10° C. Un tempo di luce che ha permesso al fotoreporter romano di concettualizzare e realizzare le sue immagini, facendo bozzetti dettagliati prima di ogni foto. Eppure anche qui le cose stanno cambiando e Pellegrin ha voluto mettere proprio in evidenza l’impatto del cambiamento climatico in questo scenario perlopiù incontaminato e dalla bellezza mozzafiato.