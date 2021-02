Cupra Formentor, cʼè anche la VZ 1.4 e-Hybrid plug-in

Già Formentor è innovativo di suo, perché il bel Suv spagnolo è il primo modello “nativo” del giovane brand. Gli altri derivano dalla gamma Seat e hanno stimmate sportive evidenti: Cupra Ateca e Cupra Leon berlina e Sportstourer. Una famiglia di 4 modelli che adesso si gioca anche la carta ibrida, per la gioia del gruppo Volkswagen, che detiene lʼintero pacchetto di prodotti dellʼazienda catalana. Lʼelettrificazione darà unʼulteriore spinta al marchio, perché ormai questa strada è imprescindibile per ogni attore vecchio e nuovo che vuol competere oggi sul mercato delle quattro ruote. Nella seconda metà dell’anno è atteso anche lʼesordio di el-Born, primo modello 100% elettrico di Cupra.

Il powertrain di Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG poggia su un classico motore 1.4 turbo benzina TSI da 150 CV e gli affianca un efficiente propulsore elettrico da 85 kW (115 CV). Insieme i due motori sviluppano una potenza combinata di 245 CV, per 400 Nm di coppia, così da staccare prestazioni da vera regina della pista. In modalità totalmente elettrica ed emissioni zero, il Suv percorre fino a 55 km, con consumi irrisori ed emissioni di CO2 tra i 31 e i 35 g/km (ciclo WLTP), così da aver pieno diritto agli incentivi statali 2021.

Per la gamma Formentor è la ciliegina sulla torta, allʼapice di unʼofferta che già include il 1.5 TSI 150 CV e il 2.0 TSI da 310 CV DSG e trazione integrale 4Drive, in attesa anche di una seconda versione ibrida plug-in da 204 CV ma con un motore termico a gasolio. Il listino di Cupra Formentor VZ e-Hybrid 245 CV DSG scatta da 45.050 Euro (o 285 Euro al mese e 6.800 Euro di anticipo con la formula “Cupra Way”). Formula finanziaria che vale anche per gli altri modelli del brand, da Ateca a Leon e Leon Sportstourer, queste ultime disponibili con la stessa motorizzazione 1.4 e-Hybrid 245 CV.