Immatricolazioni del mese di marzo in Europa: la ripresa segna un +26,1%

L’interpretazione, o la realtà, è nota tutti: oggi c’è disponibilità di prodotto , un anno fa questo era un problema enorme per i Costruttori, perché non sapevamo come soddisfare la richiesta causa mancanza di molte componenti. Quindi, bisognerà vedere nei prossimi mesi se il dato continuerà a crescere, ma soprattutto nel confronto con il mese precedente e chiaramente poi il miglior riscontro verrà offerto dai dati del 2024, quando potremo paragonarli con quelli del 2023. Ad ogni modo, tornando ai nostri giorni, la classifica dei Paesi europei che hanno trascinato il mercato nel mese di marzo vede la Spagna in testa (+66,1%), seguita da Italia (+40,7%), Francia (+24,2%), Regno Unito (18,2%) e Germania (16,6%). Il primo trimestre del 2023 segna un +17,5% rispetto a quello dello scorso anno, con 3.235.951 unità immatricolate. Riguardo la scelta delle alimentazioni , le elettriche continuano a registrare la crescita più vistosa, con una crescita a marzo del 43,2% nell'intera Europa, aumentano anche i dati delle ibride (+35,8%), dei motori termici (benzina +26,3% e diesel +8,8%) mentre si tiene bassa l’espansione delle plug-in (+5,4%).

Il confronto tra i grandi Costruttori

Toyota, primo costruttore al mondo, in Europa a marzo segna un +25,5% grazie a 94.264 immatricolazioni, anche se Lexus contribuisce appena con un +1,4%. Il gruppo Volkswagen lancia la sfida ai giapponesi con 346.314 veicoli venduti e una crescita del 34,5%, con un buon andamento da parte di tutti i brand, in particolare di Cupra (+68%), Skoda (50%) e Seat (+32,4%), mentre è in calo il polo del lusso composto da Bentley e Lamborghini, con un -2,5%. Stellantis ha chiuso marzo con 251.122 veicoli immatricolati, il 23,3% in più rispetto allo stesso mese del 2022 e tra i brand del Gruppo spiccano per crescita Alfa Romeo (+170,7%), Maserati (+118,6%) e Lancia (+40,3%). Spostandoci verso il premium tedesco, Audi ha chiuso con una crescita del 25,5%, Mercedes del 17,5% e BMW del 15,5% (ognuno inteso come Marchio e non Gruppo). Per il gruppo Renault invece, le immatricolazioni sono salite del 26,9% a 120.321 unità, con il brand della Losanga in miglioramento del 21,7%, la Dacia in salita del 34,5% ma con l’Alpine in calo del 43,1%.