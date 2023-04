Tesla in Italia taglia i prezzi delle auto

Sostenere la domanda e quindi i volumi di produzione e vendita, sostanzialmente mettere in una condizione più agevolata coloro che intendono acquistare una Tesla . La notizia di questa strategia al ribasso ha iniziato a circolare all’inizio dell’anno in corso, quando la Casa americana annunciò la rivisitazione del listino delle Model 3 e delle Model Y a favore del cliente. Lo scorso mese di marzo la stessa Model 3 (la variante con trazione posteriore e singolo motore elettrico) è stata oggetto di un ulteriore ritocco (sempre al ribasso) per favorirla al cospetto degli incentivi.

Tesla va forte con le vendite

Di certo Tesla non ci rimette, anzi, vola sui mercati per unità vendute, con la richiesta che esprime un eccezionale gradimento per le sue auto. Sull’onda dell’entusiasmo il brand californiano spiega dove intende arrivare: “La nostra missione è accelerare la transizione verso l'energia rinnovabile. Il nostro piano generale ha stabilito un percorso chiaro per raggiungere tale missione: la trasformazione di prodotti di piccola serie ad alto costo in veicoli di serie di massa più economici.” Vedremo nel corso dell’anno quale impatto avrà la strategia di Tesla sulla marginalità.