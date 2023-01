Tesla Model S e Model X: ecco il restyling 2023

Tesla Model S e Model X 2023: quali sono le altre novità? - Sotto la mano degli uomini di Tesla sono finite le varianti Dual Motor All Wheel Drive che ora assomigliano molto di più all'aspetto generale manifestato dalla più performante Plaid. Così, al ritorno del volante rotondo fanno bella vista il badge “Tesla” applicato sul portellone posteriore al posto della lettera “T” e le pinze dei freni rosse. Ricordiamo che le Plaid hanno prestazioni di tutto riguardo: la Model S, oltre a garantire una velocità massima di 322 km/h, copre l'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi (2,6 secondi e 262 km /h nella Model X) e per averle bisogna essere disposti a spendere una cifra che parte da 140.990 (per la Model S) e da 144.990 euro (per la Model X).

Tesla Model S e Model X 2023: motori e listini - “Sotto il vestito” c'è un gruppo propulsore che utilizza due motori a magneti permanenti che spingono la Model S da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e la Model X in 3,9 secondi, mentre per entrambe la velocità massima è limitata a 250 km/h. Considerato quanto emerso nel ciclo WLTP, l'autonomia dichiarata da Tesla è di 634 km per l'ammiraglia e 576 km per il SUV, che al momento dell'acquisto può essere configurata per ospitare a bordo 5, 6 o 7 passeggeri. I listini 2023 con gli ultimi aggiornamenti partono dai 115.990 euro della Model S e dai 124.990 euro della Model X.