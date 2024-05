Cupra Formentor e Leon restyling 2024: tutte le novità

La Formentor, il primo modello sviluppato in esclusiva da Cupra, in questi anni ha raccolto 120.000 ordini diventando non solo il bestseller del brand spagnolo, ma anche il SUV-Coupé più venduto in Europa.

Ora è arrivato il momento del restyling di metà carriera, che ha aggiornato la Formentor senza snaturarne l’essenza. Tempo di restyling anche per la Leon e per la Leon Sportstourer, che si rinnovano per continuare a rappresentare nel segmento C i valori di Cupra, soprattutto per quanto riguarda il design e le emozioni alla guida.