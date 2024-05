Nuova Lancia Ypsilon, allestimenti e listino ufficiale

I tre allestimenti La versione entry level è la Nuova Lancia Ypsilon, che si distingue per i toni verde salvia dei pannelli di portiere e plancia frontale, rivestiti in materiale riciclato, e per la cucitura a contrasto sui sedili con motivo tiles oltre ai dettagli in bronzo spazzolato. L'allestimento comprende il sistema di avvio senza chiave, i sensori di parcheggio, l'assistenza alla guida con Forward Collision Warning, LDW e Android Auto/Apple CarPlay senza fili. Si tratta di una versione che vuole essere elegante, connessa, tecnologica e sostenibile, quindi adatta a un pubblico giovanile. La versione Nuova Lancia Ypsilon LX è il cuore di gamma: all’esterno presenta i cerchi in lega diamantati da 17” e i dettagli in tonalità nera lucida, mentre all’interno spiccano i sedili in velluto con trama a boiserie, il raffinato rivestimento dei pannelli porta e la plancia in MARM \ MORE, un materiale innovativo composto fino al 50% di scarto di polvere di marmo, tessuto riciclato, realizzato con colori naturali, morbido al tatto ed impermeabile, realizzato da Limonta e la Startup FILI PARI. L’allestimento è completato da caricatore Wireless, telecamere e sensori anteriori e posteriori, Cruise Control Adattivo e selettore della modalità di guida. La scelta dello storico nome LX sottolinea l’animo Progressive Classic del marchio. La Nuova Lancia Ypsilon LX è la versione dedicata ai clienti più esigenti, per questo si presenta completa nei contenuti, con ricchezza di materiali e cura nei dettagli.

Ufficio stampa Lancia

Come alto di gamma figura la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, che punta a regalare il massimo del comfort: caratterizzato da raffinatezza ed esclusività, l’allestimento è pensato per un cliente più esigente e ogni elemento contribuisce a ricreare un vero e proprio salotto accogliente, ispirato alle iconiche abitazioni di design italiane. Il modello è equipaggiato con il sistema di infotainment S.A.L.A. ed è dotato di guida autonoma di Livello 2. Le due telecamere a 180°, anteriore e posteriore, consentono una visione completa, grazie al monitoraggio degli angoli ciechi, mentre i display da 10.25” indicano lo spazio di manovra attorno all’auto. Si tratta di un allestimento sempre connesso, dotato anche di Autonomous Emergency Braking (AEB) e Adaptive Cruise Control (ACC).

Ufficio stampa Lancia

Le motorizzazioni La versione ibrida è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2 litri da 100 CV (74 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri. Il motore garantisce una velocità massima di 190 km/h, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9.3” e al contempo emissioni estremamente contenute, comprese tra i 103 e i 104 g/km in ciclo WLTP. Il sistema di propulsione commuta autonomamente nella marcia in puro elettrico, ad esempio durante le manovre a bassa velocità. La versione ibrida è dotata di cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e, grazie al supporto delle funzionalità elettroniche quali e-Start, e-Parking, e-Queueing ed e-Creeping, permette di adattare lo stile di guida alle esigenze del conducente. Nuova Lancia Ypsilon full electric è dotata di un motore da 156 CV/115 kW e di una batteria da 51kWh, valori che garantiscono (secondo quanto dichiarato dal brand italiano) un’autonomia fino a 403 km nel ciclo combinato WLTP e una ricarica rapida di 24 minuti (per passare dal 20% all’80%) o di 100 km in 10 minuti.

Ufficio stampa Lancia