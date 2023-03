E-fuel e biocarburanti: cosa sono e perché sono differenti

Spazio agli e-fuel: come si producono e le caratteristiche

Gli e-fuel si producono combinando chimicamente idrogeno e anidride carbonica. Il primo viene ottenuto per elettrolisi dall'acqua, per questo durante il processo c'è bisogno di energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabile e acqua (solo così si rispettano le zero emissioni di CO2). Successivamente l'idrogeno viene combinato con la CO2 estratta dall'aria in un catalizzatore ad alta pressione. Si produce in questo modo l'e-fuel, ovvero metanolo sintetico da trasformare con ulteriori processi di raffinazione in e-Benzina, e-Diesel, e-Gas a seconda delle applicazioni previste. L'idea che sta alla base della neutralità carbonica degli e-fuel è che per la sua produzione si utilizza anidride carbonica dall'atmosfera e quando il motore alimentato con e-fuel è in funzione, emette la stessa quantità di CO2 legata alla creazione del carburante sintetico.