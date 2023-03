Volkswagen ID.3 Restyling 2023

La nuova versione presenta un paraurti rivisto che ospita nuove prese d'aria laterali, mentre i gruppi ottici sono ora full LED di serie e a richiesta a matrice di LED. Il cofano presenta delle nuove nervature, ma soprattutto è stata tolta la fascia in plastica nera lucida sotto il parabrezza.

Sulla fiancata è stato eliminato il riferimento al nome dell'allestimento e non sono più presenti le decalcomanie sul montante posteriore, un modo per dire che ora si tratta di un’auto più matura rispetto al passato.

Gli interni della ID.3 restyling sono stati migliorati tenendo conto dei suggerimenti dei clienti. Rivisti all’insegna della sostenibilità diversi componenti dei sedili, dei tappetini e dei rivestimenti del tetto.

Il software dell'auto è stato aggiornato alla versione più recente, con la possibilità di introdurre ulteriori funzioni anche dopo l’acquisto dell'auto, grazie agli aggiornamenti over-the-air.

Ottimizzato anche il sistema di pianificazione degli itinerari, che tiene conto dei punti di ricarica in cui fermarsi durante il viaggio. L'infotainment presenta dei nuovi menu, delle inedite scorciatoie e anche dei nuovi videogiochi da utilizzare quando l’auto è ferma.

Il motore eroga 204 CV e una coppia di 310 Nm, che permettono alla ID.3 di raggiungere la velocità massima di 160 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h di 7,3 secondi per la versione con batteria da 58 kWh e di 7,9 secondi per la versione con batteria da 77 kWh. L’autonomia va da 426 a 546 km, secondo quanto dichiarato dalla Casa nel ciclo WLTP. La potenza di ricarica in corrente alternata AC è pari a 11 kW e in corrente continua DC è di 120 kW (versione 58 kWh) e di 170 kW (versione 77 kWh).

Il listino della nuova Volkswagen ID.3 2023 è declinato in 4 allestimenti. I prezzi partono da 43.600 euro per la ID.3 Life da 58 kWh e 204 CV e arrivano a 56.650 euro per la versione Tour da 77 kWh.