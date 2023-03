Auto, verso ok finale della Ue: il testo non sarà riaperto | Ma l'Italia chiede di rimandare il voto

Il regolamento sullo stop ai motori benzina e diesel a partire dal 2035 "non sarà riaperto" e, dopo l'intesa annunciata sabato tra la Commissione europea e Berlino sull'uso futuro degli e-fuels , dovrebbe ottenere in giornata il via libera degli ambasciatori dei Ventisette. Lo ha fatto sapere un alto funzionario Ue, riferendo che il regolamento verrà poi aggiunto ai punti all'ordine del giorno della riunione dei ministri dell'Energia in programma martedì a Bruxelles . Tagliati fuori i biocarburanti , su cui punta l 'Italia , che chiederà di rimandare il voto .

Tagliati fuori i biocarburanti su cui punta l'Italia Dunque, il negoziato sullo stop alle auto a motore termico non verrà riaperto per includere i biocarburanti, come sta chiedendo l'Italia, oltre ai carburanti sintetici, su cui è stato raggiunto l'accordo con la Germania. "Penso che la Commissione dovrà comunicare cosa farà parte dell'accordo raggiunto con la Germania durante il fine settimana, è una dichiarazione che doveva essere fatta dalla Commissione e che non è disponibile al momento", ha aggiunto il funzionario Ue.

Mentre i carburanti sintetici (e-fuels) erano già previsti nel "considerando 11" del regolamento, i biocarburanti sembrano esulare dall'ambito del provvedimento, in quanto non al 100% "neutrali" in termini di emissioni di Co2. Ora la Commissione si è impegnata a "dare seguito alle misure giuridiche necessarie per attuare il Considerando 11". "Nell'attuale regolamento sulle emissioni di CO2 che stiamo negoziando, c'è un "considerando" che prevede una proposta da parte della Commissione sugli e-fuels e la discussione verteva su quando la Commissione avrebbe rispettato tale impegno, ma se era già incluso nel regolamento, i negoziati sullo stesso regolamento non verranno riaperti", ha spiegato la fonte.