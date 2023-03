Stop auto benzina e diesel, accordo tra Germania e Ue sui carburanti sintetici

Il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha annunciato che la Germania e l'Ue hanno trovato un accordo per il futuro uso dei carburanti sintetici . "Ora lavoreremo per ottenere quanto prima l'adozione delle norme in materia di Co2 per il regolamento sulle autovetture", ha spiegato, aggiungendo che "la Commissione darà seguito alle misure giuridiche necessarie per attuare il Considerando 11".

Solo carburanti neutri - Il ministro dei Trasporti tedesco Volker Wissing ha scritto su Twitter che è stata spianata la strada per l'immatricolazione di veicoli con motori a combustione interna che utilizzano solo carburanti neutri per il clima anche dopo il 2035. "Assicuriamo opportunità per l'Europa preservando importanti opzioni per una mobilita' climaticamente neutrale e conveniente", ha affermato Wissing.

Le richieste della Germania - Una proposta iniziale dei Paesi membri dell'Unione Europea sui nuovi standard di emissione di anidride carbonica per le automobili era stata rinviata proprio a causa dell'opposizione della Germania. L'Ue voleva vietare la vendita di tutte le nuove auto con motore a combustione a partire dal 2035. La Germania aveva invece chiesto un'esenzione per le auto che bruciano e-fuels, sostenendo che tali carburanti possano essere prodotti utilizzando energia rinnovabile e carbonio catturato dall'aria, in modo da non rilasciare ulteriori emissioni nell'atmosfera. Wissing ha dichiarato che sono stati concordati passi procedurali concreti e che è stato reso vincolante un calendario specifico. "Vogliamo che il processo sia completato entro l'autunno del 2024", ha aggiunto.

Intesa nell'aria - L'intesa era in parte stata ventilato il giorno precedente da Olaf Scholz. "So che il giornalismo fa parte anche dell'intrattenimento, e che non vi piace vederci trovare un accordo, ma troveremo l'intesa" con l'Ue sugli e-fuels, aveva detto il cancelliere tedesco al termine dell'Eurosummit, rispondendo proprio a una domanda sui colloqui in corso con Bruxelles per includere gli e-fuels nel testo sullo stop ai motori termici nel 2035.