Mercato italiano dell'auto: marzo segna il +40,8%. Chiude in crescita il primo trimestre 2023

Gli utilizzatori e i segmenti Il quadro generale degli utilizzatori del mercato dell’auto vede in crescita il noleggio a lungo termine, che sale del 7,2% e raggiunge il 27,4% del totale del mercato (la quota del trimestre è del 25,7%). Stesso discorso vale per il noleggio a breve termine, che registra un 7,5% di quota e si porta al 4,7% (+2,2%) e per le società, al 6,2% di quota a marzo e in linea con il 6,3% del primo trimestre. Discorso inverso per i privati, che a marzo perdono oltre il 10% di quota, posizionandosi al 50,7% del totale. Di seguito l’andamento dei segmenti, dai più piccoli ai più alti: le berline dei segmenti A e B scendono al 9,6% e al 19,9%, le SUV del segmento A (city car) salgono all’1,3%, mentre perdono mezzo punto quelle del segmento B (utilitarie) al 26,1%. Fra le compatte di segmento C, le SUV salgono al 23,1% con una crescita del 5,7%, le berline rimangono stabili al 5,2%. Va molto bene il segmento D, dove le SUV salgono al 5,4% di quota ma anche le berline recuperano e si fermano all’1,2% del totale. Nel segmento E, alto di gamma, le SUV coprono il 2,1% del mercato, le berline lo 0,2%, le station wagon il 3,3%, le multispazio l’1,9% e le sportive lo 0,8%.





Scelta di alimentazione e l’andamento dei Gruppi Decisa la crescita dei motori a benzina che si fermano a una quota del 28,4% (27,1% nel trimestre), mentre il diesel “tiene” al 20,3% (19,6% nel trimestre). Per le bifuel, il Gpl passa dal 9,2 al 7,6% e il metano si ferma allo 0,1% (0,2% nel trimestre). Uno sguardo alle elettrificate, racconta la crescita delle elettriche (BEV) che salgono al 4,8% di quota (3,8% nel trimestre), mentre le ibride plug-in (PHEV) si portano al 4,3% (4,4% nel trimestre): l’insieme dei due tipi di alimentazione a marzo rappresenta il 9,1% del mercato. Le ibride salgono al 34,5% (+1,9% e al 35,8% nei primi tre mesi del 2023), con un 9,4% per le full e un 25,1% per le mild. Per quanto riguarda i Gruppi automobilistici, Stellantis conferma il vertice della classifica con 59.505 unità (+36,94%) ed è seguita dal Gruppo Volkswagen con 25.174 auto (+35,72%) e dal Gruppo Renault con 15.405 auto (+26,43%).