Media Usa: "Zelensky voleva colpire il territorio russo" | Ucraina, altri due morti vicino a Bakhmut: tra loro anche una ragazzina di 15 anni

"Zelensky si è guadagnato la fiducia dei governi occidentali rifiutando di usare le armi che gli sono state fornite per colpire la Russia in casa, ma in privato il presidente ucraino ha proposto una direzione ben più audace, colpendo in territorio russo". È quanto emerge dai leak Usa trapelati nell'ultimo mese e diffusi dal Washington Post. In particolare, il leader di Kiev "ha ipotizzato l'occupazione di villaggi in Russia per avere più leva su Mosca, il bombardamento di un oleodotto che trasporto petrolio dalla Russia all'Ungheria e l'uso di missili a lungo raggio per colpire la Russia nei sui confini".