Scandalo Nvidia, Jensen Huang e il possibile divorzio da 80 miliardi e le incognite sul futuro dell'azienda

Un caso che presenta alcune analogie arriva dalla Corea del Sud e riguarda Chey Tae-won, presidente del gruppo SK, conglomerato industriale che controlla anche SK Hynix, importante produttore di memorie e fornitore di Nvidia. Nel luglio precedente, un tribunale sudcoreano aveva disposto che Chey versasse alla sua ex moglie, Roh Soh-Yeong, circa 640 milioni di dollari nell'ambito della controversia sulla divisione del patrimonio. La separazione era stata accompagnata dall'ammissione di una relazione extraconiugale e aveva portato a una complessa battaglia giudiziaria sulle partecipazioni societarie. Nel mese di settembre Chey aveva accettato una ripartizione patrimoniale fino a 700 miliardi di won, equivalenti a circa 524 milioni di dollari. Aveva però contestato davanti alla Corte Suprema un'ulteriore somma di 244 miliardi di won, pari a circa 183 milioni di dollari. La vicenda, definita in Corea del Sud il "divorzio del secolo", ha evidenziato quanto le questioni familiari possano intrecciarsi con il controllo e la proprietà di grandi gruppi industriali.