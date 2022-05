Pet Astrology: l'Oroscopo di maggio per il nostro cane

Venere e Marte, invece, per quasi tutto il mese saranno in Pesci e soltanto negli ultimi giorni del mese si sposteranno in Ariete. In linea generale, la dolcezza e la tenerezza dei nostri amici a quattro zampe ci farà compagnia a lungo e ci farà sentire fortunati per aver accolto questi batuffoli d’amore nelle nostre case. Segno per Segno , scopriamo cosa dice l’Oroscopo per i cagnolini di ogni Segno Zodiacale.

ARIETE

- Mercurio per gran parte del mese ti renderà particolarmente vivace e dinamico. Cercherai sempre di convincere i tuoi padroncini a farti trascorrere più tempo nei parchi, dove potrai inseguire le anatre o sorseggiare un po’ d’acqua in qualche fontana. I Pianeti in Pesci ti renderanno anche particolarmente dolce e desideroso di carezze e coccole.

TORO

- Maggio sarà un mese all’insegna della socievolezza e farai sicuramente amicizia con tanti nuovi bambini o altri cagnolini che frequenteranno gli stessi posti dove verrai accompagnato per le tue lunghe passeggiate. Sarai come sempre goloso e, in più di un’occasione, avrai la fortuna di gustare alcuni piatti prelibati che solitamente non puoi assaggiare.

GEMELLI

- Con Mercurio nel tuo Segno per quasi tutto il mese, riuscirai a comunicare qualsiasi cosa agli adulti più attenti e sensibili. È un peccato che ti manchi la parola perché qualcuno di loro farebbe volentieri delle lunghe chiacchiere con te. Venere e Marte in Pesci ti faranno sentire triste per il distacco di qualcuno che, probabilmente, farà un lungo viaggio.

CANCRO

- Venere e Marte in Pesci per quasi tutto il mese saranno i tuoi migliori alleati per vivere delle giornate avventurose e divertenti. Non è escluso che i tuoi proprietari decidano di portarti con loro in qualche location turistica immersa nella natura. Gli ultimi giorni del mese saranno i più faticosi perché i Pianeti in Ariete porteranno un calo energetico.

LEONE

- Con Mercurio in Gemelli per quasi tutto il mese, sarà facile per te socializzare con chiunque, anche con un’eventuale nuova famiglia che ti potrebbe adottare. Tanti bambini e tanti adulti si perderanno nei tuoi occhioni dolci e si emozioneranno tutte le volte che ti avvicinerai alloro allegro e scodinzolante per ricevere qualche osso o qualche biscottino.

VERGINE

- Le stelle questo mese non saranno particolarmente benevole nei tuoi confronti e ti renderanno irrequieto. Mercurio in Gemelli ti spingerà ad abbaiare e a ringhiare anche in circostanze poco opportune e questo potrebbe costarti qualche piccola punizione. È sicuramente il mese ideale per essere portato in un centro di addestramento e rieducativo.

BILANCIA

- Mercurio in Gemelli questo mese ti renderà allegro, vivace e iperattivo. Le tue abitudini, fatte di lunghe passeggiate al parco o di qualche coccola in più prima di andare a dormire, verranno rispettate ma, negli ultimi giorni del mese, qualcuno ti farà innervosire. Non ti piace che ti si prenda in giro, promettendoti biscotti che, in realtà, sono di plastica.

SCORPIONE

- Essere accolti da te ogni volta che si rientra in casa dopo il lavoro sarà la parte più bella delle giornate dei tuoi padroncini. Venere e Marte in Pesci questo mese ti renderanno particolarmente dolce e tenero. Nessuno si tirerà mai indietro quando tenterai di dargli una leccatina per dimostrare tutto il tuo affetto. Potresti ricevere un regalo a sorpresa.

SAGITTARIO

- Con tanti Pianeti in aspetto dissonante, questo mese non ti sentirai in gran forma e potresti trascorrere più tempo dal veterinario che a fare qualche lunga passeggiata. Non riuscirai proprio a reggere ritmi troppo frenetici e preferirai riposarti nella tua cuccia o nel letto di qualcuno particolarmente affezionato a te. Tutto si risolverà per il meglio.

CAPRICORNO

- Per mantenerti in forma, questo mese i tuoi padroncini penseranno di programmare delle lunghe passeggiate al mare o in qualche bel parco della città che solitamente non frequenti nei mesi più freddi. Sarai vispo, allegro e ti divertirai a rincorrere altri cagnolini con cui certamente farai amicizia. I tuoi padroncini ti riempiranno di foto.

ACQUARIO

- Con Mercurio in Gemelli, il mese di maggio si fa particolarmente interessante e avventuroso per te. Preparati per vivere nuove esperienze in cui potrai divertirti in compagnia di chi ti ama. I Pianeti in Pesci chiederanno un po’ di attenzione in più ogni qualvolta qualcuno ti offrirà da mangiare. Sfrutta il tuo olfatto per valutare cosa sia bene per te.

PESCI

- Venere questo mese ti renderà particolarmente bello e felice. Nonostante gli imprevisti di Mercurio in Gemelli, riuscirai a divertirti anche quando sarai costretto a trascorrere tanto tempo in casa con i tuoi padroncini. Marte nel tuo Segno ti renderà abbastanza forte ed energico da superare anche eventuali disturbi fisici molto fastidiosi.