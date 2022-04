Oroscopo del sesso: come sarà maggio sotto le lenzuola

Tutti i Segni dello Zodiaco vivranno delle grandi passioni, più travolgenti di quanto sembrerà inizialmente. Plutone in Capricorno e Lilith in Cancro creeranno situazioni molto intriganti in cui i meno timidi troveranno grande soddisfazione. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle nel mese di maggio per i 12 amanti dello Zodiaco!

ARIETE – LUI -

LEI

Venere nel tuo Segno questo mese ti renderà particolarmente premuroso nei confronti di chi avrà la fortuna di stare al tuo fianco, anche se solo per poche sere. Per avere il meglio di te nella sfera sessuale bisognerà attendere la fine del mese: Marte ti porterà alla conquista di una donna che riuscirà a farti perdere la testa con il suo ardore.- Maggio è sicuramente il mese giusto per innamorarti e Venere ti darà la certezza che i tuoi sentimenti verranno contraccambiati. Per vivere delle esperienze sessuali particolarmente eccitanti, però, dovrai aspettare la fine del mese. Qualcuno riuscirà a farti raggiungere l’apice del piacere in circostanze che per ora non puoi nemmeno immaginare.





TORO – LUI -

LEI

Con Venere in Ariete, sembra che maggio per te sia il mese delle storie clandestine e ti capiterà ripetutamente che alcune donne già impegnate ti facciano delle avances. Hai un modo di fare particolarmente seducente, che riesce a far sentire a proprio agio qualsiasi donna. Alla tua migliore amica, però, dirai di no con molta consapevolezza.- Solitamente sei una compagna fedele, ma questo mese la tentazione di tradire il partner per un uomo super sexy, che tenta di conquistarti da tempo, sarà molto forte. Resisterai soltanto se il tuo compagno ufficiale sarà in grado di soddisfare alcune richieste un po’ bizzarre che gli farai dopo una serata in cui abbonderete con il vino o lo champagne.





GEMELLI – LUI -

LEI

Marte in Pesci per quasi tutto il mese tenderà a spegnere la tua libido a causa di alcuni disturbi fisici che potrebbero dipendere da condizioni di stress eccessivo sul lavoro. Venere ti tirerà su il morale ricordandoti che ci sono tante spasimanti che non desiderano altro che trascorrere una notte con te. Molto presto le potrai accontentare (una alla volta).- Con Venere in Ariete per quasi tutto il mese, il tuo desiderio erotico principale sarà probabilmente quello di fare sesso con il tuo migliore amico. Avrai il coraggio di farglielo capire? Marte in aspetto dissonante non ti renderà particolarmente intraprendente. Plutone in Capricorno potrebbe intanto riportare a galla situazioni a luci rosse del passato.





CANCRO – LUI

LEI

- Venere in aspetto dissonante questo mese potrebbe creare dei malintesi con qualche amante con cui hai instaurato un rapporto molto complice e soddisfacente dal punto di vista sessuale. Il problema è che tu non intendi impegnarti in relazioni più serie e non sai come dirglielo. Aspetta la fine del mese e tutto si potrebbe risolvere in modi inaspettati.- Marte in Pesci questo mese promette grandi risultati per quel che riguarda le performances degli amanti con cui avrai a che fare. Sarà però importante che tu riesca a distinguere le storie di una sera da quelle più importanti. Non illuderti che qualcuno voglia fidanzarsi con te soltanto perché ti ha elogiato in momenti cui la sua testa non ragionava.





LEONE – LUI -

LEI

Con Venere in Ariete, questo mese potresti invaghirti follemente di una donna straniera che incarnerà gli ideali fisici che hai sempre cercato nelle donne che hai avuto nella tua vita. Marte sarà tuo alleato nell’ultima settimana del mese e sarà probabilmente quella giusta per portare a casa il tuo obiettivo raggiunto. Effettivamente, ne varrà la pena.- Venere in ottimo aspetto questo mese ti renderà un’amante irresistibile e potrai scegliere tra tanti spasimanti che ti stanno corteggiando da tempo. I ritmi lavorativi frenetici, però, potrebbero costringerti a respingere qualche invito in più di una circostanza. Occorrerà aspettare Marte in Ariete per vivere una notte di passione indimenticabile.





VERGINE – LUI

LEI

- Marte in opposizione per quasi tutto il mese di maggio non promette nulla di buono per quel che riguarda la sfera dell’eros. Non solo avrai la sensazione che si sia spento ogni desiderio nei confronti della tua partner ufficiale, ma ti sentirai poco attratto anche da altre bellissime donne che incontrerai. Dovresti evitare di rivedere una tua ex.- Con Marte in Pesci per quasi tutto il mese, il rischio di incontri deludenti questo mese è molto alto. Prima di andare a letto con un nuovo amante, accertati che si senta a suo agio e, se puoi, evita di fargli notare eventuali sue mancanze. Venere in Ariete ti fa ripensare al passato e potresti finire nuovamente a letto con un tuo vecchio amante.





BILANCIA – LUI -

LEI

Venere sarà dissonante per quasi tutto il mese e ti metterà in difficoltà di fronte ad una donna che ti piace, ma con cui non vuoi costruire nulla. Non vuoi illuderla e non vuoi ferire i suoi sentimenti ed è per questo che la rifiuterai pur provando una fortissima attrazione. Alla fine del mese sarai invece tu a ricevere un no da qualcuna.- Con Venere in opposizione per quasi tutto il mese, è facile che tu perda tempo ad aspettare qualcuno che non ha mai mostrato di avere un particolare interesse nei tuoi confronti. Non lasciare che nessuno si prenda gioco del tuo cuore e dei tuoi sentimenti, a costo di trascorrere l’intero mese da sola. Qualcosa prima o poi si sbloccherà.





SCORPIONE – LUI -

LEI

Con Marte in Pesci per gran parte del tempo, maggio si prospetta molto interessante per quel che riguarda la sfera dell’eros. Sarai come sempre un amante travolgente e focoso. Riuscirai a far cadere ai tuoi piedi chiunque tu desideri. Attenzione però: negli ultimi giorni del mese Venere entrerà in Toro e ti renderà vittima di una scenata di gelosia.- Marte in aspetto favorevole questo mese ti aiuterà a realizzare i tuoi desideri erotici più intimi e segreti. Incontrerai un uomo che riuscirà a scoprire quali sono i punti più sensibili del tuo corpo e ti farà provare un piacere inaspettato. Venere potrebbe far nascere una simpatia ambigua e maliziosa anche sul lavoro, con un collega particolarmente sexy.





SAGITTARIO – LUI

LEI

- Amore e sesso questo mese viaggeranno su binari separati e potresti innamorarti di una donna già impegnata, che però non resisterà al tuo fascinano e ti farà assaporare il piacere di una notte insieme. Non ci saranno sensi di colpa, ma ti dispiace di non poter portare avanti con lei una frequentazione un po’ più intensa, coinvolgente e continuativa.- Con Venere in Ariete, questo mese potresti finalmente riuscire a conquistare qualcuno che avevi puntato da diverso tempo. Il vero problema sarà che non riuscirà affatto a soddisfarti dal punto di vista sessuale. Prova ad insegnargli i meccanismi del tuo corpo e lascia che impari come muoversi per entrare maggiormente in sintonia con te. Ce la farai!





CAPRICORNO – LUI

- Con Venere in aspetto dissonante, le occasioni di svago saranno molto poche questo mese e, anche nei momenti in cui la libido sarà più alta, ti ritroverai a letto con la tua compagna addormentata, che non intende divertirsi insieme a te. Marte ti consola con qualche filmino sexy e riservato che avevi registrato insieme a lei qualche mese fa.

LEI

- Se ti piace un uomo, non c’è nulla di male nel soddisfare le sue voglie più bizzarre. Evita però di farti aspettative su una storia seria con lui se, fin dai vostri primi incontri, ti ha detto chiaramente di non volersi impegnare. Venere in Ariete porta problemi domestici che ti impediscono di vivere l’eros con la spensieratezza che vorresti.





ACQUARIO – LUI

LEI

- Venere in Ariete rende il mese di maggio particolarmente divertente per quel che riguarda la sfera dell’eros. Ti capiteranno situazioni molto intriganti anche con partner molto più giovani di te, che si sentiranno stregate dal tuo fascino e dalla tua ironia. Marte ti ricorda di non avere fonti inesauribili di energia da sfruttare a letto.- Con Venere in Ariete per quasi tutto il mese, ti sentirai libera di vivere nuove avventure senza farti troppe aspettative su quello che accadrà in futuro. Se hai il sospetto che qualcuno si voglia approfittare di te, però, lascia perdere. Arriveranno sicuramente nuovi spasimanti che ti renderanno appagata e felice in loro compagnia. Non avere fretta.





PESCI – LUI -

LEI

Marte nel tuo Segno questo mese ti renderà particolarmente energico e prestante nella sfera dell’eros. Non aspettare che chi ti piace si avvicini a te, ma sii tu a fare il primo passo e tutto andrà per il meglio. Lilith in Cancro farà sorgere in te il desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo, ma è importante che trovi una partner molto disinibita.- Il mese di maggio sarà particolarmente sorprendente per te. Una cena molto galante si trasformerà sicuramente in una serata a luci rosse e rimarrai piacevolmente stupita dalle avances di un uomo molto affascinante e focoso. Preparati a vivere emozioni intense e indimenticabili. Se vuoi avere un figlio, si presenteranno delle occasioni fortunate.