Capodannno: dieci idee per rendere scintillante la notte di San Silvestro 

Questo capodanno non può proprio passare inosservato: scintillare, brillare, sfavillare è d'obbligo per salutare questo anno terribile che sta finalmente per concludersi ed essere al massimo dello splendore per brindare all'anno che verrà . Qui una carrellata di idee per non farsi trovare impreparate nella notte più importante di tutto il calendario e accogliere degnamente un 2021 carico di aspettative.

1 - Molto più che un numero: mai come quest'anno non vediamo l'ora di affacciarci su un nuovo anno e il 2021 sarà forse quello accolto con maggior entusiasmo da decenni a questa parte. Niente di meglio che comprare i numeri a palloncino che compongono il nuovo anno, un tocco di allegria per un 2021 da vedere un po' ovunque in casa. Possiamo posizionare le cifre in soggiorno, in cucina e, perché no?, anche in camera da letto: accogliamo con calore un anno che si preannuncia molto speciale.

2 - Scintillio in tavola: anche se festeggiato in casa, il capodanno può essere l'occasione per concederci il lusso di una tavola dove l'oro abbonda, a rischio di diventare fin troppo. Un colore comunque elegante, che oltre a brillare sotto i nostri occhi, può essere abbinato al nero o al bianco, con piatti preziosi o anche usa e getta, o ancora con sottopiatti che regalano subito aria di festa.

3 - Morbidezza sul divano: belli e vistosi, i cuscini rivestiti di lustrini fanno davvero una gran figura. Sì alle esagerazioni, per questo san Silvestro abbondare non è un problema. Prendiamo tanti cuscini da sistemare sul divano, in camera da letto, per terra: ottimi per sedute extra, renderanno il salotto super scenografico, ideale per selfie da inviare ad amici e parenti e perfetti per essere instagrammati.

4 - Abiti con lustrini e paillettes: tra le pareti domestiche, certo, ma in questa notte speciale vale la pena di esibire un look scintillante. Basterà anche un solo capo, una maglietta o una minigonna, per farci brillare. Magliette glitter con paillettes, top e tubini anche nei colori rosso e oro andranno benissimo: non occorre poi molto per sentirsi super star.

5 - Bottiglie DOC: champagne o spumante, non importa. Le bottiglie con le bollicine sono un must per la festa di fine anno, ma possiamo rendere tutto ancora più scintillante se utilizziamo quelle che abbiamo già bevuto per addobbare la casa. Dipinte in color oro o come base per candele, saranno bellissime, romantiche e di grande effetto.

6- Scarpe da favola: una calzatura scintillante, benché non proprio di cristallo come quella di Cenerentola, fa subito magia. Nonostante si festeggi in casa, sfoggiamo scarpe da favola, con tacco o senza, a patto che siano con brillanti e appariscenti. Tenuto conto che non dovremo spostarci, né ballare fino al mattino, osiamo senza timore: saremo perfette per un evento da ricordare.

7 - Una clutch preziosa: invece che tenere il cellulare sempre in bella vista, possiamo riporlo elegantemente in una piccola borsa, un accessorio indispensabile per una serata all'insegna della festa. Ovviamente, non saremo nei locali, né al ristorante, facciamo in modo di sentirci comunque un po' dive tra le mura domestiche: servirà all'umore e ad accogliere con eleganza il 2021.

8 - Un il papillon ironico: il cravattino è un vero punto fermo per chi desidera un look ricercato, ma in una serata che vuole allegra ed anche irriverente, trasformiamo questo dettaglio modaiolo in un accessorio brillante e giocoso. Un cravattino color oro o argento sarà sicuramente un accessorio che non passa inosservato.

9 - Una giacca luccicante: non possiamo uscire, d'accordo, ma brindare sul balcone di casa magari osservando le stelle oppure fermarsi a chiacchierare con una tazza di tè fumante o una tisana è concesso. Per non prendere freddo e ammalarsi in un momento così difficile, ripariamoci con un capo divertente ed eccentrico che ricordi a tutti che la voglia di festeggiare è tanta nonostante tutto.

10 - Come in una spa: se siamo amanti della spa, in questa fine d'anno all'insegna delle restrizioni possiamo fare buon viso a cattivo gioco, per così dire. Per chi ama prendersi cura di sè e fa dell'intimità e delle coccole il proprio stile di vita, la stanza da bagno addobbata con candele e provvista di calici e di una bottiglia di bollicine sarà una soluzione domestica ad alto tasso di intimità. Chi si accontenta....