Melagrana: scopri le virtù del frutto simbolo della tavola delle Feste

Con i suoi meravigliosi grani dal colore inconfondibile , la melagrana in inverno è capace di incantarci e di conquistarci col suo caratteristico sapore dolce e acidulo allo stesso tempo. Una forma assolutamente unica, dalle perfette geometrie , per un frutto da sempre considerato di buon auspicio e ricco di virtù benefiche , oltre ad essere ottimo alleato di bellezza e di benessere.

Antiossidante naturale: non è solo bella, ma anche estremamente utile per combattere i radicali liberi. La melagrana infatti è uno dei frutti più ricchi di antiossidanti in natura, estremamente efficace dunque nella lotta alle dannose molecole responsabili, tra l’altro, dell’invecchiamento cellulare. La melagrana inoltre contiene i flavonoidi, fondamentali per il loro effetto antiage, motivo per il quale questo frutto viene spesso utilizzato in preparazioni cosmetiche per ottenere creme per il viso e per il corpo, che consentono alla pelle di godere di tutti i preziosi componenti bioattivi di cui la melagrana è ricca. Vera alleata contro l'avanzare dell'età, la melagrana è ideale per migliorare l’idratazione dell’epidermide, per contrastare la perdita di tono dei tessuti e le macchie tipiche dell’avanzare dell’età.

Alleato di bellezza: la melagrana è ricca di sostanze naturali che stimolano la rigenerazione cellulare e favoriscono la riparazione della pelle. Il derma, strato più esterno dell’epidermide, è costituito da fibre di collagene che quando si degradano perdono elastina diventando meno toniche e causando la comparsa delle rughe. Questo frutto, grazie alla presenza importante di Vitamina C, di cui il collagene è costituito, è l'alleato perfetto per contrastare il processo di invecchiamento. Per una beauty routine naturale e fai da te, possiamo utilizzare i semi di melagrana schiacciati e mescolati con olio di cocco o di mandorla e un po' di zucchero per ottenere un ottimo scrub.

Ideale per il remise en forme: la melagrana è ricchissima di acqua, addirittura fino all’80% della sua composizione complessiva, e nello stesso tempo ha un basso contenuto di calorie, circa 80 per 100 grammi, mentre i suoi chicchi contengono molti sali minerali, vitamina C, polifenoli, fibre, proteine, potassio, fosforo, magnesio e ferro. La presenza di fibre contribuisce a prevenire e curare la stipsi, oltre a modulare l'assorbimento intestinale, riducendo dell'assorbimento dei grassi, e a migliorare il senso di sazietà.

Elisir di benessere: oltre alle altre virtù, la melagrana è anche un ottimo antinfiammatorio naturale e aiuta a proteggere la pelle dai danni dei raggi UV. I suoi chicchi inoltre racchiudono tannini e antociani, entrambi utili nella prevenzione di alcuni tipi di tumore e del rischio di aterosclerosi. Le proprietà curative di questo frutto, di origine asiatica e straordinariamente resistente sia alla siccità sia al freddo, erano note fin dai tempi di Ippocrate e le sue virtù e i suoi effetti benefici hanno ritrovato negli ultimi anni un posto d'onore tra le sostanze naturali che migliorano la buona salute del nostro organismo.

Amica dell'amore: oltre ad essere un perfetto alleato di bellezza per le signore, la melagrana può essere un buon partner anche per i signori. Secondo alcuni studi, infatti, il succo di questo frutto parrebbe avere interessanti proprietà afrodisiache sui soggetti maschili: i volontari che hanno partecipato allo studio hanno fatto registrare un aumento dei livelli di testosterone di quasi il 30% senza tuttavia far registrare un aumento della pressione sanguigna, apportando un miglioramento dei disturbi in caso di deficit di desiderio sessuale e di disfunzione erettile. Insomma, il succo di melagrana è perfetto se stiamo progettando una serata ad alto tasso di passione o per vacanze casalinghe all'insegna dell'eros.