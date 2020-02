Crocheting: calma e concentrazione garantiti se usi l'uncinetto

Knitting o crocheting? L'indagine prende il via dalle dottoresse Pippa Burns e Rosemary Van Der Meer dell'Università di Wollongong in Australia, che hanno iniziato la loro attività di studio basandosi su una analisi precedente condotta in Gran Bretagna. I dati hanno dimostrato che il knitting, cioè il lavoro a maglia, ha significativi benefici psicologici e sociali, che possono contribuire al benessere e alla qualità della vita. Tuttavia, poiché il lavoro a maglia è un'attività bilaterale (per fare le maglie si usano due "aghi", ovvero i ferri), mentre il crocheting, cioè l'uncinetto, è unilaterale (per lavorare all'uncinetto si usa un solo uncino), non era certo che i risultati ottenuti per la maglia potessero essere i medesimi che per l'uncinetto.



L'uncinetto è femmina: la ricerca svolta in Australia si è basata su un sondaggio cui hanno partecipato oltre 8.000 individui a cui venivano chieste informazioni sulle loro abitudini all'uncinetto. I risultati del sondaggio hanno mostrato come la stragrande maggioranza degli intervistati fosse di sesso femminile (99%), la metà delle quali con un'età compresa tra i 41 e i 60 anni, con l'abitudine di usare l'uncinetto e il filo quasi tutti i giorni, se non addirittura tutti i giorni (77%).

Calma e serenità al top: gli esperti hanno evidenziato che il 90% delle intervistate ha affermato che l'uncinetto fa sentire più calmi e addirittura più felici nell'82% dei casi. Inoltre, sette donne su dieci hanno riferito di aver migliorato la propria concentrazione e la propria memoria proprio grazie all'uncinetto. "I risultati del sondaggio mostrano che l'uncinetto offre molti benefici positivi per le persone in termini di benessere", ricorda la dottoressa Burns. "Sapere che l'uncinetto può offrire molti vantaggi può incoraggiare le persone a praticare questo particolare hobby come strategia di auto-cura". I risultati finali della ricerca sono una semplice conferma di quanto che gli appassionati crocheter conoscono fin troppo bene: l'uncinetto è un ottimo rimedio per prendersi cura di sé.



Sonni tranquilli: un altro disturbo che affligge molte persone, e che è stato studiato in relazione alla pratica dell'uncinetto, è l'insonnia. Secondo l'American Counselling Association, i movimenti facili e ripetitivi che si fanno con l'uncinetto possono facilitare il corpo e la mente a rilassarsi in maniera sufficiente per prepararsi a lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo. Secondo il Craft Yarn Council, consorzio americano cui fanno capo le principali aziende di filati e accessori, l'uncinetto ha anche lo straordinario potere di ridurre l'ansia, perché chi vi si applica si concentra esclusivamente su quanto stringe tra le mani liberando la mente dai pensieri e restituendo calma e serenità.

In conclusione: che si soffra di ansia, insonnia o semplicemente si sia affascinati dal lavoro all'uncinetto, una cosa è certa: da oggi abbiamo un motivo in più per provare questo antico, affascinante ed economico passatempo.