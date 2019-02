Patchwork: tante idee per soddisfare la voglia di fai-da-te Istockphoto 1 di 23 Istockphoto 2 di 23 Istockphoto 3 di 23 Istockphoto 4 di 23 Istockphoto 5 di 23 Istockphoto 6 di 23 Istockphoto 7 di 23 Istockphoto 8 di 23 Istockphoto 9 di 23 Istockphoto 10 di 23 Istockphoto 11 di 23 Istockphoto 12 di 23 Istockphoto 13 di 23 Istockphoto 14 di 23 Istockphoto 15 di 23 Istockphoto 16 di 23 Istockphoto 17 di 23 Istockphoto 18 di 23 Istockphoto 19 di 23 Istockphoto 20 di 23 Istockphoto 21 di 23 Istockphoto 22 di 23 Istockphoto 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Amanti del tricot: un vero classico è quello di farsi compagnia o rilassarsi mentre si sferruzza o si lavora all'uncinetto. Se non abbiamo bisogno di altri maglioni, se non ci serve una sciarpa nuova oppure non ci piace indossare capi fatti ai ferri, ecco che possiamo dirottare la passione per il tricotage su piccoli o grandi quadrati da comporre per ottenere calde coperte o anche scendiletto. Pratiche per proteggere i divani, qualora avessimo bimbi piccoli o animali domestici, queste coperte sono perfette anche come tappeti, per appoggiare i piedi su qualcosa di morbido e caldo senza timore di sporcare o di rovinare il parquet.