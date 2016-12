Festa della micòoula - Hône (AO) - Dal 4 all'11 dicembre un piccolo borgo della Valle d'Aosta ospita il tradizionale appuntamento dell'enogastronomia locale, una sagra dedicata al gustoso pane di segale che si differenzia dal normale pane nero per la presenza di castagne, noci, fichi secchi, uva passa, e, talvolta, anche scaglie di cioccolato. Nel corso della manifestazione vengono organizzati anche dimostrazioni di impasto e cottura di questo tipico pane. Tantissimi anche gli eventi a corollario della manifestazione come un raduno di auto storiche, la rievocazione di antichi mestieri, la "Micòoula Babbo Run” una corsa gogliardica non competitiva, visite guidate oltre a gustose serate gastronomiche e tanta buona musica.



Fiera fredda - Borgo San Dalmazzo (CN) - Fino a lunedì 5 dicembre Borgo San Dalmazzo celebra il Santo Patrono con una fiera che affonda le sue radici nel 1569 quando gli allora sindaci ottennero la concessione da Emanuele Filiberto per istituirla. Durante tutto il periodo fieristico, all’interno del padiglione attrezzato di Palazzo Bertello, la cittadina piemontese viene animata con appuntamenti ed eventi che puntano a far conoscere l’immagine della città, delle vallate del circondario, i prodotti locali, con particolare attenzione all’helix pomatia alpina, e le eccellenze eno-gastronomiche.



Menu Ledro Ceco, la cucina dell'esodo - Pieve (TN) - Durante la Prima Guerra Mondiale le genti della Valle di Ledro vennero sfollate nei dintorni di Praga dove impararono a cucinare le specialità locali che da allora fanno parte della tradizione culinaria della Valle di Ledro come i celebri gnocchi boemi, il gulasch e le livanze, soffici impasti per terminare in bellezza la cena. Per rendere omaggio alla Boemia e per far conoscere uno spaccato importante della storia della Valle di Ledro, 5 ristoranti vi attendono per gustare le specialità boeme "Made in Ledro". Fino a domenica 11 dicembre.



Festival della dolcezza - Pontelongo (PD) - Da domenica 27 a novembre a giovedì 8 dicembre a Pontelongo, in provincia di Padova, si svolge una manifestazione che rende omaggio alla tradizione dello zuccherificio presente in paese con una serie di iniziative ludiche e culturali riconducibili al tema dolciario; tra queste sarà possibile visitare lo stabilimento a bordo di un simpatico TreninoLillipuziano. Un mercatino ambulante si snoderà tra le strade del centro storico e in Piazza del Popolo sarà presente un ampio luna park, per la gioia di tutti i bambini.



Natale tra gli Olivi - Garda (TN) - Come da tradizione, il suggestivo lungolago di Garda ospita fino all'8 gennaio numerose casette e chioschi che si coloreranno di addobbi e luci natalizie ed offriranno agli avventori non solo oggettistica di vario genere ma anche prodotti enogastronomici della tradizione veronese e non solo. Presso il Padiglione dei Sapori allestito in Piazza Municipio si potranno degustare i prodotti tipici delle località che verranno di volta in volta “ospitate” dalla manifestazione: immancabile la settimana dedicata alla città bavarese di Beilngries, gemellata con la città di Garda, che animerà le serate gardesane con musica tradizionale e golosi piatti bavaresi. Durante tutto il periodo natalizio si potrà visitare il Presepe del Borgo, allestito con grande maestria da un gruppo di volontari gardesani.



Christmas Beer Festival - Imbersago (LC) - Da venerdì 2 a domenica 4 dicembre in provincia di Lecco si inaugura il mese di dicembre con le migliori specialità artigianali provenienti dall'Italia e dal mondo per riscaldare le feste. Protagonista indiscussa della manifestazione è la birra: durante la tre giorni le degustazioni con i pregiati boccali di bionde iniziano alle ore 18.00. Dalle 19.30, invece, gastronomia per tutti i gusti con salamelle, würstel, crauti, patatine fritte e molto altro ancora.



Castagne e Vino Novo - San Gimignano (SI) - Fino a sabato 10 dicembre, il paese delle cento torri proprone un evento enogastronomico all'insegna del gusto e dei buoni prodotti toscani: a tutti i partecipanti sono distribuite caldarroste e bicchieri di vino novello.



Sagra del cinghiale - Suvereto (LI) - Suvereto, incantevole borgo medievale della Val di Cornia, è teatro di un evento che coinvolge tutto il paese per oltre due settimane, con eventi di ogni tipo. La sagra punta in primo luogo alla valorizzazione dei prodotti tipici e della gastronomia locale, in particolare le squisitezze a base di cinghiale. Non manca anche però di perseguire il secondo fine della promozione delle tradizioni del territorio, facendo di momenti come il corteo storico per le vie del borgo medievale, uno degli appuntamenti di maggior interesse e coinvolgimento. Fino a domenica 11 dicembre.



Fiera del formaggio di fossa - Savignano sul Rubicone (FC) - Fino al 4 dicembre, viene celebrato il formaggio di fossa, chiamato coì perchè ottenuto dagli ambienti sotteranei, scavati nel tufo, dove avviene la stagionatura. Per l'occasione, tra i momenti che caratterizzeranno la festa si svolgono spettacoli teatrali, convegni, stand degli allevatori e coltivatori di Sogliano che espongono i prodotti delle aziende agricole locali.



Festival del Cioccolato - Lanciano (CH) - Praline, dolci, cioccolatini, confetti, perfino sculture in cioccolato animeranno questo week end di dicembre. Tre giorni di iniziative che coinvolgeranno tutta la città. Degustazioni di caffè e cioccolato, menù a tema, apertitivi al gusto di cacao, merende con pane e cioccolato. E ancora letture, truccabimbi e spettacoli per bambini e tante sorprese golose con stand sempre aperti.