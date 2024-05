Mauritius: niente di meglio per una vacanza romantica

L’isola è celebre per le sue coste, ma anche l’entroterra di Mauritius è magico, caratterizzato da un altopiano centrale punteggiato di laghi e crateri di vulcani spenti. È possibile trovare una grande varietà di paesaggi e gemme nascoste, dalle montagne, tra cui la più conosciuta è Le Pouce, ai giardini botanici, come quello di Pamplemousses, una delle attrazioni più visitate di Mauritius, fino alle cascate, come quelle di Chamarel o di Rochester e alla grotta naturale di Pont Bon Dieu.

Cultura

La cultura di Mauritius è ricca e variegata, grazie all’unione delle sue radici europee, africane e asiatiche. Nell’isola, infatti, convivono pacificamente diverse etnie e religioni. Un’esperienza da non perdere e da vivere insieme è sicuramente assistere ai canti e ai balli locali. Inoltre, non si può non visitare gli immensi templi indù! Mauritius ospita poi diversi siti Patrimonio UNESCO. Esperienze uniche sono anche la visita agli ex carceri e alle ex piantagioni per scoprire la storia coloniale dell’isola. Da provare assolutamente è lo street food: per i mauriziani, infatti, un pasto in compagnia è sinonimo di felicità.





Oceano

I colori dell’Oceano Indiano lasciano senza fiato. Per gli amanti degli sport acquatici Mauritius è sicuramente il luogo ideale. Le acque cristalline dell’Oceano Indiano sono una meraviglia per immersioni, kitesurfing o stand-up puddleboard. Per le coppie che invece preferiscono godersi i colori e il profumo del mare in totale relax e comfort, una crociera su un catamarano è da non perdere. I più fortunati potrebbero anche incontrare dei delfini, e se invece il soggiorno è previsto per settembre, è possibile avvistare qualche balena!