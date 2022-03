Lusso, bellezza, profumi inebrianti: il meglio di Mauritius

Ile des Deux Cocos: fuga d’amore in stile Robison Crusoe … di lusso! – Ile des Deux Cocos è un piccolo angolo di paradiso al largo della costa sud-est di Mauritius perfetta per una gita in giornata o per trascorrere un weekend esclusivo in famiglia, con gli amici o per una fuga romantica. Una piccola isola, ma ricca di contrasti: da una parte, una costa che si affaccia sull’oceano aperto dove le onde si infrangono sulle rocce e sulla barriera corallina, e dall’altra una calma laguna: uno dei luoghi più belli per fare snorkeling.



L’intramontabile Ile aux Cerf - Partendo da Trou d’Eau Douce, un piccolo villaggio fondato dagli olandesi, in pochi minuti di barca si può raggiungere l’Ile aux Cerfs, dove i visitatori saranno accolti da una spettacolare laguna e dalle spiagge ombreggiate da alberi di casuarina. Oltre che per le sue bellezze naturali, l’isola è un vero paradiso per chi ama rilassarsi al sole, grazie alla tranquillità delle sue spiagge isolate ma anche la meta ideale per praticare gli sport acquatici. Una vivace boat-house, diversi ristoranti e lunghe spiagge sono il sogno di qualsiasi viaggiatore. Gli appassionati di golf saranno conquistati dal meraviglioso campo a 18 buche.



A tutto divertimento a Grand Baie - Situata a nord dell’isola, Grand Baie è centro vivace e affascinante, oltre che una delle città principali dopo la capitale Port Louis. Il Sunset Boulevard ricco di negozi di souvenir, ristoranti tipici ed eleganti boutique accolgono gli appassionati di shopping mentre i locali notturni animano la night life mauriziana. La spiaggia "La Cuvette" di Grand Bay è una delle più intime e apprezzate della zona. Grand Baie è il paradiso di Mauritius per chi ama la vela: qui si può partire per un giro in yacht o noleggiare una barca a vela privata e si può partecipare alle escursioni in catamarano.



Flic en Flac, un evergreen - Sulla costa est si trova la famosa Flic en Flac che si estende in oltre 7km di morbida sabbia bianca, perfetta per una passeggiata mano nella mano al tramonto con la propria dolce metà oppure per divertenti giochi in famiglia. La stupenda barriera corallina con i suoi colorati abitanti marini e la possibilità di uscire in barca per vedere i delfini al largo della costa, completano il quadro idilliaco.



Blu Bay: preparate maschera e pinne! - Nell’area protetta del Parco Marino di Blue Bay si trova il tratto più suggestivo e incantevole della barriera corallina di Mauritius: l’area ospita oltre 50 specie di coralli fino ad una profondità di 5,5 metri e gli appassionati potranno ammirare i colori variopinti dei pesci pappagallo, sfiorare con una carezza le particolari formazioni dei coralli, divertirsi con la simpatia contagiosa dei pesci angelo e osservare la sinuosità intriganti delle murene. I fondali si possono ammirare anche comodamente a bordo di una nave con il fondo di vetro.



L’insolita Gris Gris - Se siete alla ricerca di un paradiso perduto, insolito e poco frequentato ma non meno spettacolare, Gris Gris è la spiaggia che fa per voi: su questa suggestiva scogliera, le onde si infrangono a pochi metri dalla riva, inondando la sabbia granulosa, mescolata con minuscole conchiglie colorate. È proprio il movimento delle onde che ha dato il nome alla località, producendo particolari suoni acuti simili a grida. In questo tratto di costa, non è presente la barriera corallina e l’Oceano si infrange direttamente sulla spiaggia creando un’atmosfera suggestiva e in contrasto con le altre calme lagune dell’isola.



Meet the locals a Mont Choisy - La lunga spiaggia pubblica di Mont Choisy è una delle più belle spiagge della zona, protetta dal vento e meta sia di turisti che di locali per un tuffo nelle acque cristalline o per un pisolino nel caldo della laguna. Suddivisa in due aree distinte, la zona meridionale dove si trovano strutture e complessi residenziali e quella più a nord, selvaggia e ricca di alberi di causarina che si estende da Pointe aux Canonniers fino a Grand Baie.



Night lounge a Belle Mare - Una striscia di sabbia abbracciata da un’ampia laguna sulla costa est, il mare tranquillo che si confonde con l’orizzonte: questo è il paradiso di Belle Mare. Per concludere la giornata senza lasciare la magia della spiaggia, i visitatori potranno godersi una serata a lume di candela, su una terrazza direttamente sulla spiaggia. Dopo una cena a base di frutti di mare, ci si può rilassare su ampi cuscini direttamente sulla spiaggia ammirando le stelle dell’emisfero australe.



Per maggiori informazioni: www.mymauritius.travel