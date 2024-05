In South Dakota tutto il fascino del vecchio West

Divertimento per tutte le età: godetevi un viaggio sul treno a vapore d'epoca 1880 Train, proprio come quelli utilizzati nel vecchio West, attraverso la storica e panoramica regione delle Black Hills tra Keystone e Hill City (32 km). Sarete circondati da foreste, prati e canyon boscosi e da resti di vecchie miniere. Nella stagione invernale è operativo l’Holiday Express Train che da Hil City porta direttamente al Polo Nord: a bordo cioccolata calda e biscotti per tutti!

Badlands National Park

Il paesaggio lunare del Badlands National Park è caratterizzato da un labirinto di colline, canyon, pinnacoli e guglie, risultato di milioni di anni di erosione del vento e dell'acqua. Qui è possibile avvistare una vasta gamma di animali, come bisonti, cani della prateria, coyote, aquile e falchi. Possibilità di camping e partecipare al programma Night Sky guidato dai ranger per osservare le stelle. I bambini possono diventare Junior Ranger e vivere un'avventura con i ranger del parco per esplorare piante, animali e fossili e risolvere i misteri sull'antica storia delle Badlands.





Bear Country USA

Ammirate da vicino (rimanendo nel vostro veicolo!) gli orsi neri, le renne, bisonti e altri animali al Bear County USA. Un percorso di circa 8 km attraverso più di 250 acri delle Black Hills per vedere oltre 20 specie di mammiferi, tra cui pecore bighorn, leoni di montagna, lupi selvatici e altro ancora. I bambini adoreranno esplorare Babyland dove potranno vedere cuccioli di orso, lontre e altre creature giocose.





Children's Museum

Perfetto per i bambini, il Children Museum di Brookings presenta mostre ed esposizioni per tutte le età, emozionanti e stimolanti l'apprendimento e la creatività. Qui è possibile vedere Mama T. Rex e Max, gli unici dinosauri animatronici, scoprire cosa tutto sulle vaste praterie del South Dakota e capire così la connessione tra la terra e la cultura della regione.





Custer State Park

Un viaggio di famiglia nel South Dakota non è completo senza una sosta al Custer State Park per visitare la mandria i 1.300 bisonti che popola i 71.000 acri del parco nelle Black Hills. I visitatori sono invitati a percorrere la Wildlife Loop Road lunga 28 km per vedere non solo i bisonti, ma anche le pecore bighorn e gli alci. Lo State Game Lodge offre alle famiglie la possibilità di prenotare il Buffalo Safari, un giro in jeep per ammirare la straordinaria fauna selvatica. Il Blue Bell Lodge invece accompagna le famiglie in un'emozionante avventura con un giro su un vecchio wagon - carro - attraverso un canyon e prati di montagna. L'esperienza include cibo western e divertenti canti con musica country e folk per l'intrattenimento accanto al fuoco. I visitatori possono anche esplorare il parco a cavallo grazie ai percorsi a cavallo proposti dal lodge.