Safari in Sudafrica: a piedi, a cavallo o di notte, scegliete il vostro preferito

Al di fuori dei sentieri battuti, le immense distese selvagge sono ricche di angoli nascosti e incontaminati, da esplorare magari in modo diverso rispetto alla solita jeep.



In mongolfiera - Quando la luce dorata dell'alba accarezza le pianure e le foreste del Sudafrica, è il momento perfetto per prendere il volo e ammirare viste panoramiche mozzafiato. Salendo a bordo di una mongolfiera in un safari aereo, i viaggiatori godranno di uno scenario spettacolare e avranno la possibilità di osservare gli animali che si muovono indisturbati nel loro habitat naturale, dai giganteschi elefanti alle eleganti giraffe; dai leoni fieri ai rinoceronti imponenti. Che siate appassionati di safari o semplicemente alla ricerca di nuove emozioni, di una fuga romantica o di un'esperienza con la famiglia o con gli amici, il Sudafrica offre soluzioni su misura, adatte a tutte le esigenze e a tutte le tasche. Tra i panorami aerei più affascinanti sono degni di nota i paesaggi della regione della Culla dell’Umanità, a nord-ovest di Johannesburg, e le catene montuose di Magaliesberg.



A piedi - Una delle grandi eccellenze del Sudafrica sono i numerosi safari a piedi. Nel cuore della sconfinata natura selvaggia è possibile vivere un'esperienza autentica a stretto contatto con le meraviglie del paesaggio sudafricano. Sentire il cinguettio degli uccelli, percepire i profumi della savana e individuare impronte fresche sul terreno: ogni istante è una scoperta. Le guide esperte che accompagnano i gruppi tengono molto a sensibilizzare i viaggiatori sull'importanza di preservare l'habitat della fauna selvatica e l'equilibrio dell'ecosistema. Per esplorare gli itinerari meno frequentati, non perdetevi la riserva di Timbavati, famosa per le colonie di leoni bianchi, e quella di Phinda, con i suoi sette habitat naturali unici. Anche le riserve di Welgevonden nel Waterberg e Thanda nella provincia di KwaZulu-Natal offrono un'esperienza più intima in un ambiente selvaggio incontaminato.



A cavallo - Che siate principianti o esperti, i safari a cavallo sono adatti a tutti e offrono un'esperienza immersiva e wild nel cuore della natura selvaggia del Sudafrica. Preparatevi ad attraversare pianure, fiumi, spiagge e foreste rigogliose, avvistando giraffe, zebre e altri animali meravigliosi. I lodge immersi nel bush completano l'esperienza, offrendo un rifugio tranquillo e viste mozzafiato. Un’esperienza indimenticabile, che si tratti della Wild Coast e dei suoi paesaggi costieri oppure del Waterberg con le sue valli verde smeraldo.



Di notte - Quando il sole tramonta e la natura viene avvolta dall'oscurità, emerge un mondo completamente nuovo, regno di mistero e avventura: per i più coraggiosi è il momento di intraprendere un safari notturno! La notte è il momento ideale per incontrare la fauna che si attiva al calar del sole, come leopardi, iene e sciacalli. I safari notturni offrono un'esperienza sensoriale a 360 gradi, in cui i suoni misteriosi del bush si fondono con il fascino della notte. Non temete: guide esperte accompagnano piccoli gruppi a bordo di veicoli appositamente attrezzati, con tende e attrezzatura da campeggio, consentendo ai visitatori di godersi questi momenti suggestivi. Tra le riserve che propongono safari notturni rientrano Madikwe, Thornybush e Sabi Sand.



In montagna o nel deserto - In Sudafrica il safari non si limita alle pianure e al bush. Il Paese è ricco di paesaggi eterogenei, dalle montagne al deserto. La catena del Drakensberg e la Table Mountain, in particolare, offrono panorami mozzafiato e una biodiversità eccezionale. I safari guidati in montagna permettono ai visitatori di esplorare sentieri pittoreschi e di osservare specie endemiche come leopardi, antilopi e zebre di montagna, oltre a numerosi uccelli esotici. Per quanto riguarda le zone desertiche, da non perdere il Kgalagadi Transfrontier Park, una delle aree transfrontaliere più estese, e la Witsand Kalahari Nature Reserve: situate nella provincia del Northern Cape, entrambe le destinazioni offrono l'opportunità straordinaria di osservare animali che si sono straordinariamente adattati alle condizioni estreme di queste terre, come antilopi del deserto, suricati, struzzi, felini e, con un po’ di fortuna, il leone del Kalahari.



Per maggiori informazioni: www.southafrica.net