Sudafrica, cinque luoghi da sogno immersi nella natura selvaggia

Andare all'avventura, lontano dalla routine quotidiana, godersi aria aperta e spazi sconfinati: tutti desideri che il Sudafrica sa avverare al meglio, grazie al potere della natura, all’ospitalità genuina e a nuovi hotel pronti a conquistare i cuori dei viaggiatori. In vista delle vacanze invernali, ecco qualche idea di itinerario.



Hotel su binari - Il Parco Nazionale Kruger, la cui estensione raggiunge i 2 milioni di ettari di terra, ha recentemente inaugurato Kruger Shalati - The Train On The Bridge, un boutique hotel sui binari, frutto della ristrutturazione di un vecchio treno sospeso sullo storico Selati Bridge, a strapiombo sul fiume Sabie. Il ponte in ferro è ormai in disuso mentre le carrozze degli Anni ‘20 sono state recuperate con l’allestimento di 31 camere con vista, da cui i più fortunati potranno vedere da vicino coccodrilli, ippopotami, bufali ed elefanti.



Farm House 58 - Alle porte di Johannesburg, è stato recentemente Farm House 58: armonia con il territorio è la parola chiave di questo progetto che unisce arte e artigianato, natura e outdoor, da scoprire grazie alle attività ed escursioni organizzate dalla comunità locale. Tra le più interessanti, le sessioni di agricoltura rigenerativa, i workshop di apicoltura, i laboratori di profumeria e scrittura creativa, i retreat. Per un’esperienza completa, è possibile soggiornare nelle camere e suite, curate in ogni dettaglio.



I big five a Marataba - Nella remota regione del Limpopo, le maestose montagne del Waterberg fanno da cornice a Marataba Conservation Camps. Da lì partono le vaste pianure si estendono fino al deserto del Kalahari, al confine con il Botswana. Questo paesaggio straordinariamente vario ospita un’altrettanto variegata fauna selvatica, che comprende i famosissimi big five, ovvero leoni, leopardi, elefanti, rinoceronti, bufali. Missione principale della riserva di Marataba è la conservazione e la protezione delle specie animali con una particolare attenzione al rinoceronte bianco e nero. Qui, il safari è innovativo ed è concepito anche per comprendere il concetto di conservazione della fauna e del suo habitat.



Alloggi di vetro - Lungo la costa meridionale, a est della baia di Plettenberg, sorge Misty Mountain Reserve: situato nel cuore del Parco Nazionale Tsitsikamma, il complesso comprende, oltre alle sistemazioni più classiche, anche cupole e piramidi di vetro incastonate tra gli alberi a 230 metri sul livello del mare. Completamente trasparenti e dotati di ogni comfort, questi alloggi unici sono ideali per ammirare il cielo stellato e l'Oceano Indiano. Gli ospiti possono anche partecipare a attività come pesca in fiume, gite in quad o mountain bike, lezioni di golf ed escursioni per avvistare i delfini lungo la Garden Route.



Masterclass di whiskey - Prossimo all'apertura, The Homestead diventerà presto il nuovo luogo per esplorare la Nambiti Private Game Reserve, nella provincia del KwaZulu-Natal. Realizzato utilizzando materiali autoctoni, come la pietra locale per le pareti e i tetti ricoperti con l’erba della prateria, il lodge si propone di impattare il minimo possibile sull’ambiente circostante. I safari si svolgeranno a bordo di silenziosissimi veicoli elettrici e permetteranno di conoscere non solo i big five ma anche uccelli e piante indigene. Infine, gli ospiti potranno dilettarsi con esperienze come sessione di pittura del cielo stellato, massaggio anti jet-lag, lezioni di yoga e masterclass di whiskey, prodotto direttamente in loco.



Per maggiori informazioni: www.southafrica.net