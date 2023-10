In treno tra i paesaggi più spettacolari del mondo

Tra scambi e rotaie si possono ammirare panorami straordinari, difficili da incontrare viaggiando in auto o nem che meno in aereo: sulle lunghe distanze la ferrovia si trasforma in un modo di spostarsi in cui il senso del viaggio, oltre alla meta, è il viaggio stesso . Ecco allora dieci linee ferroviarie tutte da scoprire.

LE LEZARD ROUGE, Metlaoui-Redeyef (Tunisia) - Il suo nome significa alla lettera “Lucertola Rossa” e corre tra gole, deserto e piccole oasi. Collega le località di Metlaoui e Redeyef: sono appena 43 chilometri di viaggio, ma ad alto tasso di spettacolarità. Siamo in Tunisia, nella regione di Gafsa: la linea ferroviaria è stata costruita nel 1906 per il trasporto industriale dei fosfati, ma successivamente è stata aperta al trasporto dei passeggeri. Si viaggia tra impressionanti gole e fratture rocciose, e tra gli splendidi scenari dello Chott el Jerid, il lago salato più grande di tutto il Sahara.

THE GHAN, Australia - La linea collega Adelaide a Darwin e in due giorni di viaggio percorre 2979 chilometri attraverso tutta l'Australia, da Nord a Sud. Un viaggio fantastico per godersi il deserto, l'area tropicale del Top End e la straordinaria vista del massiccio dell'Uluru. la linea ferroviaria è stata costruita a partire dalla fine dell'Ottocento ed è stata completata solo nel 2004.

Leggi Anche Torna il Treno del Foliage tra Italia e Svizzera

DURANGO & SILVERTON NARROW GAUGE RAILROAD, Colorado - È una ferrovia storica a scartamento ridotto che opera su circa 72 chilometri di strada ferrata tra Durango e Silverton, nello stato americano del Colorado. Il viaggio è un vero tuffo nel passato: tirato da una locomotiva a vapore che risale all'inizio del Novecento, il treno impiega oltre tre ore e mezzo per completare il viaggio: deve infatti superare un dislivello di quasi 1000 metri (dai 1980 di Durango ai 2800 di Silverton) attraversando gole e dirupi. La vista dai finestrini è mozzafiato.

MAEKLONG MARKET RAILWAY, Thailandia - Una linea ferroviaria che passa in mezzo alle case, attraversando quartieri, strade anguste e persino mercati. Qui i venditori sono costretti a ritirare in tutta fretta bancarelle e mercanzie per non essere travolti. Per i turisti a bordo l'esperienza non sarà probabilmente confortevole, ma senz'altro curiosa.

TRENINO ROSSO DEL BERNINA, Viadotto elicoidale di Brusio, Svizzera - Gallerie, ponti da paura e paesaggi montani da fiaba: è il tracciato del Trenino Rosso del Bernina. Particolarmente spettacolare è la curva elicoidale del viadotto di Brusio, patrimonio dell'UNESCO, situato a poca distanza dalla stazione omonima nel Canton Grigioni, in Svizzera. Un vero capolavoro di ingegneria, realizzato nel 1908.

FLAMSBANA, Norvegia - Considerato uno dei viaggi in treno più affascinanti del mondo la linea ferroviaria del Flamsbana collega Myrdal e Flåm, nel fiordo di Aurlandfjord, in Norvegia. I paesaggi che scorrono dal finestrino sono incredibili, tra fiumi, gole, cascate e montagne innevate per buona parte dell'anno. È stata aperta nel 1941 ed è un vero capolavoro di ingegneria: è lunga appena 20 chilometri, ma è una delle linee ferroviarie più ripide al mondo senza cremagliera, lambisce la cascata Kjosfossen e attraversa più volte un fiume, ma senza ponti: è il fiume, Infatti, ad essere convogliato in un tunnel e a passare sotto la ferrovia.

Leggi Anche Volare senz’ali: le zipline più pazzesche del mondo

LE PETIT TRAIN JAUNE, Francia - Il Petit Train Jaune (Trenino Giallo) percorre il cuore dei Pirenei catalani e collega Villefranche a Latour del Carol. Le caratteristiche carrozze d'epoca di colore giallo, aperte o chiuse, circolano su una linea a scartamento ridotto lunga circa 60 chilometri tra prati, foreste e gole rocciose, toccando ben 22 stazioni.



COPPER CANYON, Messico – È considerata una delle tratte ferroviarie più spettacolari e, nello stesso tempo, più pericolose del mondo. Il Copper Canyon, in spagnolo Barranca del Cobre, è un sistema di grandi canyon situato nella parte occidentale della Sierra Madre, superiore per larghezza allo stesso Grand Canyon statunitense. Percorrerlo in treno con la Pacifico Raylway, è una esperienza eccezionale: si parte da Los Mochis, nello stato nord-occidentale di Sinaloa, e ai arriva nella città di Creel, nelle montagne di Chihuahua.

TREN A LAS NUBES, Argentina - Il Tren a las Nubes (Treno delle Nuvole) è un servizio di treni turistici nella provincia di Salta, nell'Argentina settentrionale. Una ferrovia dai numeri importanti: chi decide di viaggiare su questo treno si trova a percorrere 1.400 curve, 21 tunnel, 13 viadotti e 31 ponti. Anche l'altitudine massima è di tutto rispetto: 4220 mt di altezza sul viadotto della Polvorilla.

EL NARIZ DEL DIABLO, Ecuador - Molti lo definiscono il "tren más difícil del mundo" (il treno più difficile del mondo) perché negli appena 12 chilometri di viaggio tra San Pedro de Alausí e Sibambe, in Ecuador centrale, si vivono esperienze da brivido lungo binari a picco sul burrone. Il tracciato è immerso nella meravigliosa natura delle Ande, tra salite vertiginose e un percorso quasi a zig-zag. Non a caso questo piccolo treno turistico, realizzato in legno, si chiama "El Nariz del Diablo", ovvero il Naso del Diavolo.