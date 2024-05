Skywalk Willingen, il ponte sospeso più lungo di Germania

I numeri che caratterizzano questa magnifica opera di ingegneria parlano da soli: il tratto sospeso misura la bellezza di 665 metri, per una larghezza di 1,5 metri e un peso di 170 tonnellate, ma quello che colpisce è l'altezza rispetto al terreno. 100 metri, come stare su un grattacielo di oltre 30 piani.

Stile tibetano

Lo Skywalk è costruito nel cosiddetto stile tibetano: non ha componenti o sostegni imponenti e oscilla liberamente sopra la valle. Questo garantisce una vista senza ostacoli su un panorama unico, sopra foreste verdissime e montagne scintillanti, il tutto mantenendo la natura libera da pilastri o supporti. Dopo aver attraversato i primi 100 metri, il ponte guadagna quota e offre una vista ineguagliabile, compreso il trampolino “Mühlenkopfschanze”, visto da una prospettiva completamente nuova.





Ponte green

Il ponte chiude al tramonto, ma per aumentare la sicurezza in ogni situazione di luce diurna, i corrimani sono illuminati: con una luce rispettosa degli insetti, in modo da non disturbare il loro habitat. Vento, luce e precipitazioni vengono costantemente monitorati: sotto la brezza alpina, il ponte oscilla in modo quasi impercettibile. Se il vento diventa troppo forte, la passerella viene chiusa. La località di Willingen è punto di riferimento anche per gli amanti delle mountain-bike e degli sport invernali. Presto disporrà della più grande rete di parchi di sentieri d'Europa, altro elemento di attrazione per i turisti, molti dei quali provenienti dall’estero.



Per maggiori informazioni: www.germany.travel