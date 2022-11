Panoramici, arditi, pericolosi: dieci treni davvero pazzeschi

Il treno è uno dei modi per eccellenza in cui fare questa esperienza, spostandosi in lentezza (o a velocità mirabolante), ammirando paesaggi e città che sfilano dal finestrino. Ai quattro angoli del mondo, ecco dunque dieci ferrovie molto diverse tra loro, ma tutte ugualmente pazzesche.

Cumbres and Toltec Scenic Railroad, Nuovo Messico

SHINKANSEN, Giappone – Veloci come fulmini, i treni giapponesi ad alta velocità (o bullet train, treni proiettile), viaggiano su una rete speciale, chiamata appunto Shinkansen, sulla quale i convogli transitano a una velocità che supera i 320chilometri orari. Il record mondiale di velocità su rotaia è stato raggiunto Il 21 aprile 2015 su una rete appositamente progettata per i treni a lievitazione magnetica, sulla quale sono stati raggiunti i 603 km/h.

KURANDA SCENIC RAILWAY, Australia - È la linea che collega Cairns, nel Queensland, alla città di Kuranda, situata sull'altopiano di Athertonpassa, attraversando la foresta pluviale australiana lungo un percorso spettacolare e suggestivo. Sono ancora in servizio i tradizionali vagoni, colorati e caratteristici, che seguono il vecchio itinerario realizzato dai primi coloni nel 1891.

CHENNAI-RAMESWARAM EXPRESS, India - Rameswaram è una piccola isola e un importante centro di pellegrinaggio dell'India meridionale. È collegata alla terraferma dal ponte Pamban, sul quale transitano i treni della linea Chennai-Rameswaram. Il ponte, costruito nel 1914, è lungo oltre due chilometri, è esposto ai venti e considerato tra i più pericolosi dell'India.

REUNIFICATION EXPRESS, Vietnam - La velocità non è il punto di forza di questa linea ferroviaria, dato che impiega due giorni per percorrere i 1726 chilometri che separano Ho Chi Minh City dalla capitale del Vietnam, Hanoi. L'esperienza però merita di essere assaporata in lentezza, tra scenari costieri incantevoli, città storiche e incontri curiosi con personaggi di ogni genere. Ad Hanoi, ad esempio, il treno transita lungo una strettissima strada abitata, passando rasente alle case.

OUTENIQUA CHOO-TJOE TRAIN, Sud Africa - L'Outeniqua Choo Tjoe era un treno a vapore d'epoca, in servizio regolare in Sudafrica fino all'estate del 2010. Il servizio è stato interrotto il 24 agosto del 2010, in seguito ai danni subiti dalla linea a causa delle piogge torrenziali e di una serie di smottamenti. Il treno, nei pressi di Knysna, attraversava il ponte Kaaimans sospeso sulla laguna, ancora visibile e di grande impatto.

CUMBRES AND TOLTEC SCENIC RAILROAD, Nuovo Messico - È una ferrovia turistica a scartamento ridotto che corre tra Chama, in Nuovo Messico, e Antonito, in Colorado. Il percorso, che misura 103 km, attraversa il Cumbers Pass a 3050 metri di altitudine e la gola di Toltech. Attualmente è la più alta ferrovia a vapore a scartamento ridotto negli Stati Uniti.

TREN A LAS NUBES, VIADOTTO POLVORILLA, Argentina - Il tratto più spettacolare del famoso Treno delle Nuvole argentino (Tren a las Nubes) è l'imponente Viadotto Polvorilla (Viaducto de la polvorilla). Ad un'altitudine di 4.220 metri, il viadotto è stato costruito nel Nocevento ed è il punto più alto del percorso ferroviario. Il “Tren a las nubes” percorre 217 chilometri di strada ferrata, 21 tunnel scavati nella roccia, 29 ponti e 13 viadotti.

ROCKY MOUNTAINEER, Montagne Rocciose Canadesi, Canada - Il treno dispone di speciali carrozze turistiche con ampie vetrate dalle quali ammirare paesaggi naturali di incredibile bellezza: la linea ferroviaria attraversa infatti il Parco Naturale di Jasper, Patrimonio Unesco situato nel cuore delle Montagne Rocciose Canadesi, tra laghi, cascate e ghiacciai.

FERROVIA DEL MONTE PILATUS, Lucerna, Svizzera - Per scalare il monte Pilatus, la montagna che domina il lago dei Quattro Cantoni e la città di Lucerna, in Svizzera, non basta un treno normale: è indispensabile una cremagliera, anzi la ferrovia a cremagliera più ripida al mondo. Arriva infatti a 2.132 m di altitudine, superando un dislivello di 1.635 metri e una pendenza massima del 48% in appena 4,6 km. La velocità, comunque, è di un certo rispetto: dai 9 ai 12 chilometri orari.

TRENO OSLO BERGEN, Norvegia - Una ferrovia di antica costruzione, risalente all'Ottocento. Il tracciato è spettacolare: in circa sei ore e mezzo di viaggio attraversa montagne, fiordi e foreste, tra scenari di incomparabile bellezza.